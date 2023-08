Il pescarese Niccolò Salvatore ai mondiali giovanili di arrampicata a Seul [FOTO]

Niccolò Salvatore parteciperà ai mondiali giovanili di arrampicata a Seul: l'atleta (classe 2004), nato e cresciuto sportivamente nella Gollum Climbing Academy di Pescara, sarà infatti presente alla competizione che si svolgerà alla fine di agosto in Corea del Sud. "Un risultato eccezionale", commenta il presidente Roberto Cantalini, "se pensiamo alle difficoltà di allenamento dei nostri ragazzi".

La Gollum Climbing Academy ha infatti la propria sede sociale all'interno del complesso sportivo Le Naiadi, dove con proprie economie ha realizzato una struttura di arrampicata. Purtroppo la società sportiva Gollum è al buio da oltre due mesi: "Parte del centro sportivo è alimentato da un generatore di emergenza che però non copre la nostra zona, e quindi niente luce dal 14 giugno", spiega Cantalini. "Ora poi, ed è la cosa più assurda, il complesso sportivo chiuderà per ferie, come se fosse una qualsiasi palestra privata, quando invece è un centro dove si allenano e devono allenarsi campioni di nuoto, pallanuoto e, nel nostro caso, arrampicata. È come dire a Marcel Jacobs: ci dispiace, non puoi preparare i mondiali perché il centro sportivo chiude!".

Al di là di queste problematiche, va ricordato che gli atleti della Gollum Climbing Academy, allenati dallo stesso Roberto Cantalini e da Angelo Colaiuda, sono tra i più forti d'Italia, e quest'anno la società pescarese ha portato ben 5 atleti in nazionale giovanile. Ai recenti campionati italiani giovanili si è messa in luce, inoltre, un'altra giovanissima atleta: Elisa D'Addario (classe 2010), reduce da uno splendido secondo posto, e quindi anche lei è in vista di convocazione nazionale.

E tra i partecipanti ai campionati europei c'è altresì Francesco Marchionni (classe 2007), nettamente primo in classifica della Coppa Italia Giovanile che si concluderà a settembre a Bergamo. Infine da quest'anno il coach Cantalini sarà anche direttore tecnico della Monkey's Garage dell'Aquila.