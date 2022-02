Mountain bike: a giugno la Granfondo Maiella e Morrone a Sant’Eufemia a Maiella

Farà tappa anche nel Pescarese la Mtb Abruzzo Cup, manifestazione legata alla mountain bike abruzzese delle specialità marathon e granfondo. Parliamo della Granfondo Maiella e Morrone a Sant’Eufemia a Maiella, in programma il 26 giugno (Functional Fit). Sono soprattutto l’impegno e il consolidamento del successo delle passate edizioni le spinte maggiori del comitato promotore, che ha così voluto confermare sette appuntamenti in calendario tra i mesi di maggio ed ottobre per l’anno 2022. Tra questi, come detto, rientra anche la corsa di Sant'Eufemia. Gli abbonamenti sono già aperti alla quota di 140 euro per poter aderire a tutte e sette le gare previste.

Tale versamento dovrà essere effettuato attraverso una ricarica sulla seguente carta Postepay: numero 5333 1710 5729 2746 intestata a Paolo Festa, codice fiscale FSTPLA75E17C632I o, in alternativa, tramite bonifico bancario Iban IT26E3608105138278090478091, intestato a Paolo Festa, codice fiscale FSTPLA75E17C632I. Bisogna poi trasmettere a mezzo posta elettronica la ricevuta di questo pagamento a paolof75@gmail.com e, per conoscenza, all'indirizzo gianluca_cola@yahoo.it con la causale di 'pagamento abbonamenti circuito Abruzzo Cup 2022'. Sulla mail, inoltre, si dovranno indicare i nominativi, con società di appartenenza, codice società, numero di tessera ed anno di nascita.

Intanto a breve partirà la nuova stagione (dodicesima consecutiva) della Mkg Cycling Team con un nutrito gruppo di atleti tra mountain bike e strada per affrontare nel migliore dei modi l’anno 2022. Max Leoni, team manager del sodalizio abruzzese, afferma: “La vita ci porta a conoscere nuove e meravigliose persone prim’ancora che bravi atleti. Da un gruppo di sei amici storici che hanno costituito undici anni fa questa squadra amatoriale nel territorio teramano, ci siamo allargati con 16 nuovi tesserati. Non senza sforzi, seppur ognuno con le proprie ambizioni, faremo prevalere divertimento e passione per continuare a togliersi belle soddisfazioni insieme sia su strada che in mountain bike come già da storia nelle bacheche della Mkg Cycling Team già piena di bei ricordi e di tante vittorie”.