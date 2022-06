Motocross: il pescarese Loris Rasetta primo tra gli abruzzesi nel Campionato Italiano

Nella seconda prova del Campionato Italiano AMA Expert-rider MX1, il pilota pescarese Loris Rasetta (Virtus Racing Team) al crossodromo Monte Michelone, in provincia di Parma, sale al settimo posto in classifica: è il primo degli abruzzesi.

Una tappa impegnativa per il pilota di Loreto Aprutino, che corre con una Gas Gas numero 619. Dopo alcuni passaggi, il pilota pescarese ha iniziato a lanciarsi per il giro di qualifica, ma verso la fine, mentre stava andando molto bene, è incappato in un pilota che in curva nel tentativo di riprendere il proprio mezzo è uscito fuori dalla sua linea ed è andato sulla traiettoria di Rasetta, costringendolo a rallentare e buttare via l'ultimo passaggio, chiudendo così in nona posizione.

La Gara 1 è stata caratterizzata da una partenza pessima, con un transito alla prima curva intorno alla 20° posizione ma una rimonta costante ha consentito di recuperare fino all' ottava posizione. Purtroppo a 4 giri dalla fine un problema tecnico alla ruota anteriore e la presenza di un doppiato hanno complicato un’ulteriore rimonta e il pilota del Virtus Racing Team ha chiuso la batteria in ottava posizione.

Nella Gara 2 la partenza è andata leggermente meglio ma il transito alla prima curva è stato comunque intorno alla 20° posizione. Come nella prima fase della gara Rasetta ha iniziato a recuperare posizioni preziose facendo attenzione a non scivolare, visto che montava la ruota da fango sul duro poiché l’altra era inutilizzabile. L’esito è stato migliore con una chiusura al sesto posto. La Gara 2 è stata vinta da Filippi mentre il secondo e terzo posto sono stati conquistati rispettivamente da Vota e Quaglio.

L’Overall (Classifica di Giornata) si chiude con Loris Rasetta al 7° posto. La classifica del Campionato, dominata dai piemontesi con 1° Filippi, 2° Quaglio ,3° Vota vede Rasetta in settima posizione ma primo tra gli abruzzesi. L’altro abruzzese Matteo Risdonne segue al 36° posto.

“È stato un week-end un po' sfortunato, caratterizzato da un caldo torrido - le parole di Rasetta - . Sono comunque contento perché portiamo a casa punti importanti in una trasferta piuttosto impegnativa, consapevoli su dove si deve lavorare, ovvero le partenze”.