Montesilvano festeggia un oro e un bronzo ai Campionati Italiani sprint di triathlon con Steinhauser e Di Basilico

La città di Montesilvano festeggia altri due risultati sportivi di assoluto prestigio nello sport. Verena Steinhauser, triatleta olimpica, sabato scorso a Cervia è salita sul gradino più alto del podio dopo essersi aggiudicata la medaglia d’oro femminile al Campionato Italiano sprint di triathlon. Medaglia di bronzo, invece, per il diciottenne Francesco Di Basilico, arrivato terzo nella categoria Under 23.

Il secondo è l'astro nascente della disciplina e, secondo gli addetti ai lavori, ha un futuro radioso davanti a se'; la prima, nativa di Cavaria con Premezzo ma ormai da anni montesilvanese di adozione, è giàuna stella affermatissima di questo sport che ha già onorato con tantissime vittorie davvero importanti.



"Congratulazioni da parte del sindaco Ottavio De Martinis e dell’Assessore allo Sport Alessandro Pompei per i prestigiosi traguardi raggiunti da questi due straordinari sportivi, vanto della città e dello Sport. Complimenti vivissimi anche al loro coach di Montesilvano, Simone Mantolini della Blue Triathlon Academy. Un grandissimo in bocca al lupo a Verena e Francesco per le sfide future e, in generale, a tutti i ragazzi che si accingono a riprendere ufficialmente la stagione sportiva", si legge nella nota diramata dal Comune sui suoi canali social.