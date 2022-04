Emozioni e beneficenza al “Memorial Sargiacomo per l'Ucraina”

Così come da programma, si è svolto nel pomeriggio di oggi (23 aprile) al campo sportivo Zanni il Memorial “Vittorio Sargiacomo”, che ha visto scendere in campo le squadre di football americano Los Amigos Pescara Crabs e Veterans Ancona Dolphins. L'evento è stato organizzato dalla famiglia Sargiacomo, d’intesa con Alberto Carulli e la Uisp sport. A dirigere la gara sono stati gli arbitri Guglielmo Vannozzi e Roberto Rotelli. Al termine, il punteggio finale ha registrato un risultato di 40 a 0 in favore della compagine pescarese.

Dopo il primo touchdown di 7 punti di Lorenzo Papa ha segnato Perfetti, con trasformazione (+1) di Marino. Poi, a seguito di fumble, ha segnato Bacetti (a "soli" 68 anni) e poi di nuovo Perfetti con trasformazione (+1) di D’Onofrio. Lo score dei pescaresi è stato ulteriormente arricchito da Colasante, con trasformazione (+1) di Perfetti, poi Marino ed infine D’Onofrio, seguito dall'ultima trasformazione (+1) di Perfetti. Decisamente un bello spettacolo di sport, quello andato in scena nella giornata odierna. E il tutto, inoltre, per una giusta causa.

Sugli spalti, tra il pubblico, erano presenti diverse vecchie glorie del football americano, fra cui Joe Petaccia, Paolo Di Giambattista, Marco Ballone, Alessandro Gammelli ed altri ancora. Presenti anche atleti di altre federazioni, tra cui nella pallacanestro sono da citare, su tutti, Vittorio e Malì Pomilio. A conclusione della manifestazione sono stati premiati, per la compagine dorica, Carlo Casali, Mario Andrenacci e Paolo Belvederesi. Per la squadra di Pescara le targhe premio sono state assegnate a Fabrizio “Bamby” Moretti, Gaetano Ranieri e Lorenzo Papa. Il ricavato verrà adesso devoluto interamente in beneficenza per l’Ucraina, in modo da poter offrire un supporto concreto a una nazione che sta vivendo momenti di grande difficoltà.