Ciclismo, a Ticchione di Alanno il Memorial Luciano Candeloro abbinato al campionato regionale Csi Abruzzo strada

Tutto pronto a Ticchione di Alanno per il Memorial Luciano Candeloro di ciclismo abbinato al campionato regionale Csi (centro sportivo italiano) Abruzzo strada.

Sabato 3 settembre dunque si torna nuovamente a gareggiare sulle strade di Ticchione di Alanno dopo l’ultimo precedente datato 14 maggio con la Classica dell’Amatore.

«Questa manifestazione», spiega Dario Di Lullo a nome del Team Caprara e del comitato Csi Pescara per il settore ciclismo, «assegna il titolo regionale Csi Abruzzo e la concertiamo assieme al Team Bici è Vita Asd, società di nuova affiliazione nel Csi presieduta da Stefania Empirio. Vogliamo ricordare un nostro tesserato con il Team Caprara ma che era amico di tutti, semplice e vero, un uomo come pochi che amava andare in bicicletta. Non mancano i ringraziamenti da fare agli sponsor La Taverna del Conte, Cantina Martelli, Stapler, Decathlon San Benedetto del Tronto, L’Oasi del Buongustaio, Conti Pubblicità e il maglificio Steva».

Circuito di 6 chilometri nell’entroterra pescarese con dislivello di 40 metri a giro e una salita pedalabile che allungherà il gruppo verso Ticchione poi segue la discesa e un tratto di pianura ad Alanno Scalo. Alle ore 14 la partenza per le categorie donne, master 4 di seconda serie, master 5-6-7 di prima e seconda serie con nove giri del circuito. Alle 15:45 spazio a una nuova gara con dodici giri da compiere per le categorie master 4 di prima serie, élite sport, master 1-2-3 di prima e seconda serie. Sono previste premiazioni per i primi tre di ogni categoria.