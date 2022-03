Ciclismo amatoriale: sulle strade di Cerratina di Pianella il memorial Enrico Ercolani

Tutto pronto per la competizione ciclistica per ricordare Enrico Ercolani in programma sabato 12 marzo: il memorial Enrico Ercolani, a Cerratina di Pianella, gara che apre il calendario delle competizioni ciclistiche amatoriali sotto l’egida del Csi - Comitato Provinciale di Pescara. Una perdita, quella di Ercolani, incolmabile per gli organizzatori capitanati da Dario Di Lullo, che con Enrico aveva stretto amicizia, nonché compagno di avventure negli allenamenti in bicicletta anche se le squadre di appartenenza erano diverse. Circuito vallonato di 10 chilometri da percorrere in senso anti orario con una salita pedalabile ma abbastanza lunga che farà la differenza verso Castellana, poi uno strappo all'uscita di Castellana che farà selezione. L'arrivo è in salita, ma si transiterà solamente all’epilogo della corsa.

Alle ore 13:45 la partenza per le categorie donne, master 5-6-7 di prima e seconda serie (5 giri). Alle ore 15:30 spazio a una nuova gara con sei giri del circuito per le categorie élite sport, master 1-2-3-4 di prima e seconda serie. Per la migliore riuscita di questa grande ed immancabile iniziativa, il Team Caprara ringrazia gli sponsor Stapler, Decathlon San Benedetto del Tronto, L’Oasi del Buongustaio, Conti Pubblicità e il maglificio Steva. Per fare fronte all’improvviso colpo di coda dell’inverno, ci si scalda a ritmo di corsa ciclistica sulle strade dell’entroterra pescarese con questa manifestazione firmata Team Caprara nella regia organizzativa, che non mancherà certamente di richiamare l’interesse dei cicloamatori per ricordare la figura di Enrico Ercolani, venuto a mancare nel 2015, compagno di pedalate e di allenamenti della formazione attualmente presieduta da Dario Di Lullo, in collaborazione con il comitato Csi Pescara.

“In omaggio a Enrico Ercolani – spiega Dario Di Lullo – abbiamo il suo nome sulle nostre divise sociali. Enrico era un carissimo amico, cicloamatore conosciutissimo da tutti nell'ambiente. Era un velocista ed ha vinto numerose gare. Proprio ieri, 8 marzo, ricorreva il settimo anniversario dalla scomparsa. Anche se non eravamo nella stessa squadra, era praticamente uno di noi. Per sabato siamo pronti a fare la nostra parte a livello organizzativo e non può mancare un ringraziamento agli sponsor Stapler, Decathlon San Benedetto del Tronto, L’Oasi del Buongustaio, Conti Pubblicità e il maglificio Steva”. La quota di iscrizione è di 15 euro, seguire la procedura per la preiscrizione al link https://forms.gle/ 9LTVT1gT5mnTuYRc6.