Il 1° maggio si corre la 1a edizione della "Medio Fondo Tratturo Magno"

Nasce la "Medio fondo Tratturo Magno", gara ciclistica studiata per far scoprire strade del territorio abruzzese che tramite il ciclismo possono rivivere una seconda “giovinezza”, i tratturi. Si correrà, partendo da Rosciano, il prossimo 1° maggio.

Le strade della transumanza sono una particolarità territoriale del centro sud Italia, chiamate anche Tratturi, queste venivano utilizzate dai pastori per migrare i greggi di ovini durante il periodo invernale dai territori più freddi ai territori più caldi come la Puglia.

I Tratturi sono un’eredità importante che ci lascia il nostro territorio ed è compito della comunità farli continuare ad essere mantenuti e valorizzati – questo è quanto l'organizzazione dell’evento afferma.

Il nome della manifestazione sportiva: Tratturo Magno, è mutuato dall'omonimo tratto di transumanza di complessivi 244 chilometri che collegava la città dell'Aquila a Foggia. Il suo tracciato è un vero e proprio percorso storico tra l'Abruzzo e la Puglia attraverso il Molise. Queste strade, oggi, possono rappresentare tratti importanti da inserire all’interno di una manifestazione sportiva, tratti di strade bianche stanno diventando sempre più presenti nelle maggiori Gran Fondo nazionali e internazionali.

La partenza sarà il 1° Maggio da Rosciano in provincia di Pescara, uno dei più bei borghi italiani. La gara si svolgerà su un percorso di 92,7 chilometri con un dislivello complessivo di 1.450 metri, all’interno del percorso sono previsti 4 settori di strade bianche (tratturi) per un totale di 5,1 chilometri. Particolare attenzione è riservata al mondo femminile, infatti la Medio fondo Tratturo Magno, regala l’iscrizione a tutte le donne che si iscriveranno all’evento. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 aprile 2022, e sono previste anche agevolazioni per le squadre con almeno 7 partecipanti.