Mattia Bucci a Misano centra la zona punti in Gara 2 al debutto nel Campionato Italiano GT Sprint [FOTO]

Un weekend sulle montagne russe, con luci e ombre, ma comunque con un epilogo da ritenersi positivo trattandosi dell'esordio assoluto. Non l'esordio che Mattia Bucci si aspettava, ma per un perfezionista come lui è difficile essere soddisfatti sempre e comunque: così si può riassumere il primo ACI Racing Weekend dell'anno dell'asso di Catignano a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo della scuderia Best Lap. Il round di Misano del "Campionato Italiano GT Sprint - GT Cup" è stato fortemente compromesso da anomalie tecniche che hanno impedito al talento abruzzese e al suo compagno Filippo Croccolino di macinare chilometri rilevanti tra venerdì e sabato, forzando anche il ritiro in Gara 1 dopo una manciata di tornate.

I pochissimi giri messi a segno nelle sessioni di prove, però, sono stati utili per permettere al team romano di studiare il problema, analizzarlo e risolverlo. Un lavoro durato entrambe le giornate che ha dato i suoi frutti in occasione di Gara 2, schedulata di domenica. Partito dalla ventottesima casella della griglia di partenza, Bucci è stato in grado di portare la Ferrari n.178 fino alla dodicesima posizione con un'ottima rimonta eseguita, soprattutto, in condizioni particolari viste le anomalie precedenti.

Una volta ceduta la vettura a Croccolino in fase di sosta ai box per il cambio pilota previsto da regolamento, il ragazzo toscano è stato poi abile nel proseguire la scalata della graduatoria arrivando a chiudere nono generale sotto la bandiera a scacchi, ottavo nella classe 1^ Divisione Pro-Am. Il raggiungimento della zona punti simboleggia consolazione dopo l'incredibile difficoltà vissuta sin dalle prime Prove Libere.

Mattia Bucci ha commentato così: "È stato un weekend molto difficile a causa dei problemi tecnici, infatti siamo riusciti a disputare solo Gara 2. Sono comunque molto contento del risultato portato a casa, perché partendo dal fondo della classifica siamo arrivati a punti, per cui sono molto soddisfatto del lavoro fatto assieme al mio compagno Filippo Croccolino. Non posso esimermi dal ringraziare tutto quanto il team Best Lap per il loro grandissimo lavoro, soprattutto durante le notti di venerdì e sabato. Voglio anche ringraziare Filippo per aver svolto e chiuso un grandissimo stint; sono molto fiducioso per il prossimo appuntamento a Imola. Ringrazio Giovanni Minardi e la Minardi Management, la scuderia Best Lap, la mia famiglia, il mio staff, il mio preparatore Walter Marini e la sua squadra e tutti i miei sponsor per il supporto".