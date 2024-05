Mattia "The Flash" Bucci da Catignano sempre più forte: va al Campionato Italiano Grand Touring Sprint

The Flash senza...freni! Dopo un intensivo programma di test a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo del team Best Lap, Mattia Bucci è stato ufficializzato come pilota della scuderia romana per fronteggiare il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint di ACI Sport con la vettura del Cavallino Rampante. L'asso di Catignano sarà in equipaggio con Filippo Croccolino, pilota toscano con già esperienze pregresse nelle competizioni a ruote coperte e, tra l'altro, ex compagno di squadra di Mattia nei trascorsi in kart. Le varie uscite in pista tra Vallelunga e Misano avevano rappresentato l'antipasto del programma che Bucci affronterà in questa stagione sportiva. La categoria che vedrà competere lui e il suo compagno Croccolino è la classe GT Cup.

Il calendario è così suddiviso:

- Round 1, Misano: dal 3 al 5 maggio;

- Round 2, Imola: dal 30 maggio al 2 giugno;

- Round 3, Mugello: dal 23 al 25 agosto;

- Round 4, Monza: dal 4 al 6 ottobre.

L'ultima corsa disputata da parte del giovane talento abruzzese risale al weekend di Misano di "FX Pro Series" del "Formula X Italian Series", round che si è concluso con la vittoria ottenuta in Gara 2. E con l'ultimo test svolto al "Misano World Circuit - Marco Simoncelli", Mattia Bucci è entrato ufficialmente nella schiera dei piloti abilitati alle corse GT grazie al conseguimento della licenza. L'asso di Catignano ha potuto fare affidamento, ancora una volta, sulla Ferrari 488 Challenge Evo e sul supporto tecnico della scuderia proprietaria della vettura, ossia Best Lap. Nonostante qualche anomalia tecnica e condizioni meteorologiche ballerine e poco edificanti, la giornata di prove è stata positiva, permettendo a Bucci di apprendere la gestione di una vettura ancora nuova per lui in condizioni così particolari, con una pioggia presente a intermittenza e con un forte vento a condizionare l'aerodinamica della Ferrari. In qualità di esaminatore per conto di ACI Sport si è presentato Rino Mastronardi, Istruttore della Scuola Federale dell'Automobile Club e pilota che può vantare il titolo di campione European Le Mans Series della stagione 2021 con Iron Lynx e un podio di classe GTE-Am nella 24 Ore di Le Mans del medesimo anno sempre con la squadra nostrana.

Mattia Bucci: "Sono molto contento sia di aver conseguito la licenza per poter correre con le GT sia dei risultati di questo test, perché abbiamo provato in qualsiasi tipo di condizione meteo. Sono molto soddisfatto di come ci stiamo allenando, adesso dobbiamo continuare ad allenarci e a spingere al massimo per migliorare i risultati conseguiti finora. E sono molto contento e onorato di poter prendere parte al Campionato Italiano Gran Turismo 2024, perché è una competizione che può vantare nomi veramente importanti nel motorsport. Sono sicuro che, con sacrificio e dedizione, io e Filippo potremo portare a casa dei gran bei risultati, per cui non vedo l'ora di risalire in macchina. Ringrazio Giovanni Minardi e la Minardi Management, il team Best Lap per questa grandissima opportunità, la mia famiglia, il mio staff, il mio preparatore Walter Marini e la sua squadra e tutti i miei sponsor per il loro costante supporto"

Giovanni Minardi, Minardi Management: "Sono molto contento che siamo riusciti a raggiungere l'accordo con Best Lap per partecipare al Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Finalmente, dopo due anni di difficoltà, siamo riusciti a trovare la quadra per partecipare a un campionato importante e di fare il passaggio dalle ruote scoperte a quelle coperte, dove penso e credo che Mattia abbia molte possibilità di ottenere ottimi risultati. Spero che il campionato possa iniziare subito al meglio a Misano, Mattia è andato molto forte nei test per cui ci sono molte probabilità di poter fare bene. Faccio un grande in bocca al lupo a Mattia e alla squadra, al fine di fare bene sin da subito. Credo sia l'anno giusto per Mattia dove possa dimostrare veramente il suo valore."