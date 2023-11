Prima vittoria in carriera per per Mattia Bucci: "Dedicata alla mia famiglia e al Management Minardi" [FOTO]

L'Abruzzo ed in particolare Catignano festeggiano la crescita esponenziale del nuovo astro nascente dei motoriitaliani e la sua prima, grande affermazione su una monoposto.

L'ultima gara della stagione sportiva di Mattia Bucci - è di lui infatti che stiamo parlando - nel "Formula X Italian Series", categoria "FX Pro Series", è giunta al termine, con Misano Adriatico a fare da teatro di un fine settimana chiuso col migliore dei risultati ottenibili: "The Flash" ha conquistato la sua prima vittoria in monoposto in sede romagnola, sugellando un round che l'ha visto super protagonista.

"È una vittoria molto importante per me e per la mia famiglia, perché è frutto di tanti sacrifici fatti per raggiungerla. Non so come descrivere questo momento, sono incredulo!", le parole di Mattia Bucci. "Non avrei mai pensato di riuscire a centrare questo risultato al mio terzo round in carriera in macchina. Chiudiamo il 2023 con tre podi totali conquistati, una base molto solida dove ripartire per il 2024. Inizieremo a lavorare da subito in vista dell'anno prossimo. Voglio dedicare questo successo alla mia famiglia, al mio manager Giovanni Minardi e a Minardi Management, a Sandro Giuliani e tutto il personale di SG Motors, al mio staff e a miei sponsor e voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato da sempre e che continuano a darmi la giusta carica per affrontare questo percorso."



Nonostante la forte incertezza meteorologica del venerdì, con la pioggia che aveva fatto capolino sul circuito lasciando poca traccia di sé, l'asso abruzzese si era subito imposto al vertice della classifica grazie alla terza posizione della prima sessione di Prove Libere e al miglior tempo nel secondo turno. La Qualifica l'ha visto registrare il terzo riferimento cronometrico di giornata al termine di un confronto serrato per la Pole Position, quest'ultima sfuggita nelle fasi conclusive a causa del traffico presente in pista.



Al sabato, il giovane talento catignanese è tornato sul podio in Gara 1, salendo sul terzo gradino. Nelle prime fasi della corsa, Mattia era riuscito a guadagnare la piazza d'onore, poi persa successivamente. Nella seconda manche, svolta domenica, si è consumata la magia: scattato dalla quarta casella sulla griglia di partenza, Bucci non ha perso tempo per guadagnare una seconda posizione utile per convertirla in vittoria grazie alla penalità inflitta al pilota che lo aveva preceduto: un trionfo, questo, maturato dopo una condotta in pista esemplare.