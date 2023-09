Mattia Bucci pronto al debutto in gara: "Queste sfide mi piacciono e mi sento pronto per combattere in pista!"

"The Flash" è pronto. E conta i giorni che lo separano da una data storica. Al termine di un lungo percorso di preparazione, che ha visto Mattia Bucci impegnato in pista in diverse sessioni di test, finalmente la stella di Catignano esordirà in gara.

Il contesto che lo vedrà protagonista è il penultimo round di "Formula X Italian Series" categoria "FX Pro Series", che si disputerà presso l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari: un circuito tanto caro a Mattia visti i trascorsi nelle sessioni di prove. Il fine settimana di gara comprende le seguenti date: 23 e 24 settembre.

La vettura con cui Bucci concorrerà sarà la Tatuus F4 T-014 di SG Motors, struttura amica e fedele al portacolori abruzzese e che ha permesso al giovane pilota di compiere il primo passo dal kart alla monoposto.

Mattia Bucci ha voluto commentare così il suo imminente debutto: "Finalmente è arrivato il momento che aspetto da quasi un anno: la mia prima gara. Sono molto contento ed eccitato di poter essere in pista il prossimo fine settimana per il penultimo appuntamento del Formula X Italian Series. Cercherò di portare a casa il miglior risultato possibile e, soprattutto, di fare tanta esperienza che sarà fondamentale per il corso della stagione. Ringrazio vivamente tutta la mia famiglia, in particolare mio padre che, insieme ai miei procuratori mi permetteranno di essere in pista a Varano; gli sponsor e per ultimo, ma non per importanza, Giovanni Minardi e la Minardi Management, sempre molto vicini a me. Come dico sempre, queste sfide mi piacciono e mi sento pronto per combattere in pista!"

La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook di "FX Racing Weekend - GT4 Italy" e sul canale Youtube "Formula X Italian Series - GT4Italy"