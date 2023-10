Mattia Bucci a caccia di conferme dopo gli ottimi risultati di Varano de' Melegari: c'è la prova all'autodromo dell'Umbria

Mattia Bucci è pronto a scendere in pista e a dare battaglia in questo fine settimana, originariamente schedulato privo di appuntamenti del "Formula X Italian Series", categoria "FX Pro Series". Una scelta degli organizzatori in merito al calendario ha portato vita invece all'intervallo di date 7-8 ottobre 2023, eliminando il silenzio che avrebbe circondato e avvolto l'autodromo dell'Umbria di Magione, prossima tappa della carriera di "The Flash" da Catignano

Dopo aver chiuso ottimamente lo scorso round di Varano de' Melegari con il podio centrato in Gara 2, l'obiettivo prefissato dal debuttante portacolori abruzzese è quello di dar seguito a quanto mostrato nell'impianto situato in provincia di Parma, puntando a mostrare ulteriormente i frutti di un percorso di crescita tanto duro quanto formativo.

A supportare l'asso di Catignano ci sarà, ancora una volta, SG Motors di Sandro Giuliani e tutto lo staff con la Tatuus F4 T-014.

"Sono molto contento di poter tornare sul circuito di Magione per il nuovo penultimo round del 'Formula X Italian Series' - ha dichiarato Mattia - Nelle ultime due settimane, dopo essere rientrato da Varano de' Melegari, ho lavorato molto in palestra assieme ai miei preparatori per migliorare sia la forza fisica che quella mentale in vista del finale di stagione. Sono felice di poter tornare a battagliare in pista con gli altri piloti, l'obiettivo è cercare di migliorare i risultati ottenuti in precedenza. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutta SG Motors per avermi permesso di poter tornare in pista, il mio manager Giovanni Minardi e tutta la Minardi Management per i consigli sempre preziosi, il mio preparatore Walter Marini e il suo staff per il lavoro svolto in questi giorni e tutti i miei sponsor che mi supportano giorno dopo giorno. Cercherò di spingere al massimo per portare a casa il miglior risultato possibile".



La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook di "FX Racing Weekend - GT4 Italy" e sul canale Youtube "Formula X Italian Series - GT4Italy"