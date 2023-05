Massimiliano Nastasi (Bologna Tigers) rivince dopo 20 anni il Major di Bologna di calcio da tavolo

Il pescarese Massimiliano Nastasi, in forza ai Bologna Tigers, ha vinto il Major di Bologna 2023 di calcio da tavolo che si è disputato lo scorso weekend. Nastasi è tornato a trionfare in questa manifestazione dopo ben 20 anni dall'ultima vittoria. È stata un'edizione ricca di partecipanti, che hanno consentito all torneo bolognese di essere, quest'anno, il più grande al mondo.

La finale, molto combattuta, ha visto Nastasi competere contro Luca Battista, in forza ai Napoli Fighters: 1-1 il risultato ai tempi regolamentari, con il pescarese che è riuscito a imporsi sul filo di lana al sudden death riportando, così, il prezioso cimelio in Abruzzo. In una nota si esprime soddisfazione per quello che viene considerato "il giocatore più forte di tutti i tempi, che speriamo possa confermarsi ancora campione in questo sport così avvincente".

Da segnalare anche la presenza, nella competizione a squadre, del Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes. Tanta esperienza e tanto agonismo, anche se purtroppo gli atleti della giovane compagine non sono riusciti a passare il girone.