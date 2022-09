Pallanuoto, Marco D'Altrui confermato allenatore del Club Aquatico Pescara

Marco D'Altrui è stato confermato allenatore della prima squadra del Club Aquatico Pescara.

Per la prima volta nella sua lunga carriera da allenatore, sempre dedicata ai piccoli talenti, il campione olimpico e mondiale Marco D’Altrui guiderà la Serie B di pallanuoto maschile del Club Aquatico Pescara dall’inizio dell’anno agonistico.

Una conferma dell’ottimo lavoro svolto nell’ultima metà della stagione scorsa dopo il cambio di rotta sulla panchina e nella quale la società, gli atleti e tutto lo staff hanno potuto ritrovare entusiasmo e sicurezza.

«Marco è una figura carismatica che ha caratterizzato i maggiori successi della pallanuoto cittadina ed è riconosciuta a livello nazionale per la sua disponibilità e professionalità», fanno sapere dalla società, «siamo certi che il suo contributo sarà essenziale proprio per la crescita dei più giovani che ritroverà in prima squadra dopo averli avviati, anni fa, nella pallanuoto. Con orgoglio auguriamo a Marco un buon lavoro per una fantastica stagione!».

Il Club Aquatico Pescara Ssd Arl svolge da anni sul territorio della regione Abruzzo e in particolare nella provincia di Pescara, una intensa attività promozionale e agonistica nelle discipline sportive del nuoto. Nato nel 2005 risulta essere la società in attività nel settore più longeva con affiliazione Fin (federazione italiana nuoto) operante nel territorio del comune di Pescara. Coinvolge circa 320 atleti, 25 tecnici, 11 allenatori, 4 laureati in Scienze Motorie, 30 addetti.