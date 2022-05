Motociclismo: il pescarese Loris Rasetta protagonista a Fermo

Prima prova del Campionato Italiano AMA Expert-rider MX1 al crosspark “Guido Catini” di Ponzano (Fermo), per Loris Rasetta. Il pilota di Loreto Aprutino, che milita nel Virtus Racing Team e corre con una Gas Gas numero 619, già dalle qualifiche ha trovato un buon feeling con la moto e, complice anche la sintonia trovata con il terreno, ha concluso questa fase conquistando la partenza sulla griglia in quarta posizione.

La Gara 1 è stata caratterizzata all’inizio da una partenza difficoltosa in cui Rasetta si è trovato nelle retrovie a causa di un imbottigliamento alla prima curva, difficoltà però prontamente superate perché ha saputo recuperare spingendo sull’acceleratore, realizzando ottimi tempi e rimontando fino alla quinta posizione.

La Gara 2 è iniziata su un tracciato completamente fresato e irrigato che ha consentito al pilota abruzzese una buona partenza ma alla prima curva Rasetta ha transitato intorno alla decima posizione. Dopo una decina di minuti però è riuscito a ristabilire un’ottima sintonia con la moto e ha cambiato decisamente passo, recuperando posizioni preziosi e chiudendo come in Gara 1 al quinto posto, attestandosi 5° in classifica della giornata e 5° in Campionato (considerato che questa è stata la prima prova).

"È stato un week-end intenso e positivo - ha spiegato Loris Rasetta a fine gara - . Lo è stato anche in considerazione del fatto che da oltre un mese non giravo con la mia moto”.