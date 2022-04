Kickboxing: i risultati degli atleti pescaresi al Criterium di Jesolo

La scuola pescarese di kickboxing fa bottino pieno anche al Criterium - Coppa del Presidente di Jesolo. Gli allievi di Riccardo Bergamini si qualificano ai Campionati italiani e sognano la chiamata azzurra. "Sono molto contento dei risultati che abbiamo ottenuto al Criterium, supportati dai nostri due tecnici che hanno fatto da coach ai ragazzi: mio fratello, Fabrizio Bergamini, e Antonio Gallo", le parole di Riccardo Bergamini.

Saranno in quattro a maggio a salire sul ring a Jesolo per combattere negli incontri decisivi per i titoli italiani assoluti (19-22 maggio): "Al Criterium abbiamo portato a competere ragazzi di prima serie per le qualificazioni ai campionati italiani, e quindi per la convocazione in Nazionale, e altri che stanno iniziando il loro percorso sul ring e sul tatami in terza serie. Tutti gli atleti di prima serie si sono qualificati: Matteo Patanè nella K1, Alessandro Caputo nella low kick, Carlotta Di Fonzo, nella K1 Juniores, e Andrea Di Martile, nella K1 Juniores. Anche i terza serie sono andati bene: Luigi Arrizza è arrivato in finale con uno splendido percorso, ha ottenuto una vittoria nella categoria per Jacopo Ippolito tra i Senior, e l'esordiente Massimo Odorisio, alla prima esperienza sul tatami, è stato subito vincente nella sua categoria".

L'obiettivo non è solo laurearsi Campioni italiani, ma conquistare un posto nella Nazionale di kickboxing che a ottobre combatterà in Coppa del Mondo, nella tappa organizzata in Italia dalla Federkombat, sempre al PalaInvent di Jesolo: "Ai campionati italiani assoluti porteremo quattro ragazzi, ma porteremo anche i terza serie, sperando di aggiungere anche nuove leve che possano iniziare il loro percorso agonistico in maniera morbida, ma entusiasmante e produttiva", prosegue Bergamini, che elogia tutto il movimento regionale, presente al Criterium lo scorso fine settimana: "L'Abruzzo si è comportato molto bene con tante società che hanno portato atleti a Jesolo. Da Avezzano e dalla provincia di Chieti: tutti hanno fatto bene sul tatami e sul ring. L'Abruzzo si muovo molto bene, è un movimento compatto e affiatato, con una bella sinergia tra le società. Sono contento di come si stia muovendo sia a livello interno che sul palcoscenico nazionale".