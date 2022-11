Kickboxing, il pescarese Caputo agli Europei

Alessandro Caputo vuole salire di nuovo sul tetto d’Europa. Il ventenne fighter del Kickboxing Team Bergamini è in partenza per Antalya, Turchia, sede degli Europei Senior 2022. L’atletica pescarese, 20 anni, combatterà nella categoria 67 kg, specialità Low Kick. Caputo non è nuovo ad exploit internazionali: ha già vinto un Europeo e un Mondiale Juniores (nel 2018 a Jesolo). Da quest’anno, compete tra i Senior e non più nel mondo giovanile. Ma la sua partenza è stata folgorante: lo scorso aprile, sempre a Jesolo, da debuttante ha vinto subito il campionato italiano. Dopo mesi di allenamenti sul ring e in palestra, una dieta ferrea e tante rinunce, è arrivato il momento di andare a raccogliere il frutto di tanto lavoro. Nelle prossime ore Caputo conoscerà i nomi dei suoi avversari nella pool della sua categoria, da lunedì sarà sul ring per incontri a eliminazione diretta, fino alle finali previste per sabato prossimo, 19 novembre.

“Finalmente ci siamo, si parte per la Turchia – dice Alessandro Caputo – . Arrivo a questo Europeo dopo una preparazione molto duro, ma penso di arrivarci bene. Io spero di arrivare più in alto possibile e dare il meglio di me stesso. Da Junior, ho già vinto un titolo europeo e uno mondiale. Ma da Senior sarà la prima volta. Sarà dura, ma so che posso ripetermi anche tra i grandi. Il livello sarà molto alto perché da questo Europeo ci si qualifica anche ai Giochi olimpici europei (in Polonia) e ai World Combat Games (in Arabia Saudita) del prossimo anno, quindi so che tutti daranno davvero il massimo per arrivare ad una medaglia. Farò di tutto per essere sul podio anch’io e strappare un pass per gli impegni internazionali del 2023”.

Nella sala dedicata alla kickboxing della Palestra 360, in viale Bovio, che brulica di aspiranti campioni e bambini che stanno scoprendo gli sport da combattimento, proseguono gli ultimi allenamenti diretti dal coach Riccardo Bergamini con i compagni dell’omonimo Team, che la prossima settimana saranno i suoi primi e calorosissimi tifosi: “Sono ottimi amici e allenatori, con loro lavoro benissimo, mi danno sempre una mano e sono disponibili con me. Li ringrazio fin da ora”.

Dopo l’Europeo, Caputo potrà subito tornare a preparare il 2023, in cui ci sono già appuntamenti in calendario: “L’anno prossimo avrò due appuntamenti sempre prestigiosi in ambito nazionale, il Criterium e i Campionati italiani, in cui spero di portare a casa altre medaglie importanti, ma spero di poter disputare anche qualche incontro da professionista”.

Il coach Riccardo Bergamini conferma le ambizioni di Caputo: “Alessandro arriva molto bene a questo Europeo, è un atleta forte e maturo. Ma la competizione sarà dura, perché tutti combatteranno con il coltello tra i denti per ottenere il pass per gli eventi del 2023, in particolare i Combat Games di Riad, in Arabia. Il sorteggio sarà importante, bisognerà avere anche un po’ di fortuna per poter arrivare in fondo”.