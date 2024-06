Jasmine Di Felice da Montesilvano è la nuova Campionessa Italiana dei Superpiuma

L'Abruzzo festeggia un nuovo titolo italiano nel pugilato. Stavolta nel femminile, grazie a Jasmine Di Felice da Montesilvano che è diventata la nuova Campionessa Italiana dei Superpiuma. In un PalaElettra di Pescara bollente di passione, l'atleta di casa grazie alla vittoria per verdetto unanime su un’ottima Linda Tescaroli ha conquistato la cintura tricolore della categoria di appartenenza in una reunion di spessore organizzata dalla New Boxe 2010 in collaborazione con Pugilistca d’Abruzzo. Il titolo era vacante e nella cerimonia antecedente il match, quella del peso ufficiale, entrambe le combattenti avevano fatto segnare 58.7 Kg. Con questo successo l'atleta si candida anche al Premio Rocky Marciano, intitolato al leggendario ed imbattuto campione dei pesi massimi di origini abruzzesi, che ogni anno si assegna in luglio a Ripa Teatina. Nelle ultime uscite Jasmine aveva battuto, sempre ai punti, ad aprile 2024 Antonina Cuti, a novembre 2023 Melissa Jane Tout e a maggio 2023 Marina Damjanovic. Adesso il successo più grande e importante, che le fa cingere alla vita la cintura più importante d'Italia.