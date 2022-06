L'Italia del Minifootball agli Europei: il ds è il pescarese Andrea Candeloro

Inizia oggi il campionato Europeo di Minifootball a Kosice, in Slovacchia. Fino a sabato prossimo, dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia, si tornerà a giocare a livello internazionale con la competizione europea più bella, quella che tutti sognano di vincere almeno una volta nella vita.

Nella bellissima Steel Arena di Kosice in Slovacchia con ben 8.343 posti a sedere, si disputerà il campionato Europeo di Minifootball con la partecipazione di 24 nazionali che si contenderanno il titolo di Campioni d’Europa e per l’Italia sarà una grande sfida.

Il direttore sportivo della nostra Nazionale è il pescarese Andrea Candeloro, che assieme al mister Valter Ferraro ha lavorato tanto in questi mesi per cercare di allestire una Nazionale che possa giocare alla pari con tutte le avversarie.

Nel girone eliminatorio ci sono la Polonia, il Belgio ed i padroni di casa della Slovacchia. Questa mattina il debutto contro la Polonia (ko 4-1), domani pomeriggio alle 18:30 la sfida agli slovacchi nella bolgia della Steel Arena. Martedì 7 giugno, alle 11:45, terza gara contro il Belgio.

"Nel 2018 a Kiev abbiamo fatto bene, ma spero di poter tornare da questa edizione con ulteriori passi avanti per il nostro movimento", dice Candeloro. "Peccato per la sconfitta all'esordio, ma contro la Slovacchia daremo tutto e ci proveremo, nonostante avremo ottomila tifosi contro. Passano anche le migliori terze, quindi ci serve almeno una vittoria per qualificarci alla seconda fase. Siamo fiduciosi", chiude il dirigente pescarese.