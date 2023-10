Il "Ciattè d’oro" 2023 a Francesco Di Fulvio

Nella straordinaria bacheca di Francesco Di Fulvio, il più forte giocatore di pallanuoto al mondo con concrete possibilità di diventare una leggenda della disciplina, adesso c'è anche il riconoscimento più importante per un pescarese di nascita. Il giocatore della Pro Recco è stato infatti inisgnito del Ciattà d'oro 2023, insieme ad altre personalità di vari ambiti.

La cerimonia nella Sala consiliare del Comune di Pescara per la consegna delle onorificenze civiche alle personalità individuate dal Comitato dei saggi che si sono distinte per l’impegno nella cultura, nel sociale, nell’economia e nello sport si terrà nel giorno del Santo Patrono della città, il 10 ottobre. Il riconoscimento, nella sua duplice denominazione “Ciattè” e “Delfino”, è stato istituito nel 2003 per celebrare i pescaresi illustri, coloro che hanno scelto la città di Pescara come centro della loro vita e quanti nel mondo le hanno dato lustro con la loro attività professionale. Il premio viene consegnato - come detto - nel giorno del Santo patrono, Cetteo (Ciattè nell’accezione popolare), la cui vicenda storica risalente al VI secolo è avvolta dai toni leggendari e agiografici, ma che ha contrassegnato la religiosità dell’intera comunità pescarese tanto da tramandarne generazionalmente il nome, assurto pertanto a identificazione cittadina.

La giornata sarà aperta alle ore 10.00 dal Consiglio comunale riunito in seduta solenne, con il discorso del sindaco Carlo Masci e del presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli. La cerimonia di premiazione sarà quindi preceduta dalla consegna delle pergamene sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cinque ragazzi e un’infermiera (a seguire intermezzo pianistico a cura del tenore Tommaso Mangifesta e dei musicisti Chiara Antico e Giacomo Di Rosario). La chiusura dei lavori del Consiglio comunale straordinario suggellerà la cerimonia che potrà essere seguita anche in diretta web sul canale Youtube del Comune di Pescara.

Francesco Di Fulvio da anni è il giocatore più determinante e vincente al mondo, simbolo non solo del Settebello azzurro ma anche della Pro Recco vicitutto degli ultimi anni. Erede di Estiarte, pescarese di adozione, ha ancora davanti parecchi anni di carriera per continuare a costruire una carriera che è già leggendaria