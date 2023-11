Grande Slam per il pescarese Francesco Di Fulvio, anche se infortunato

Il pescarese Francesco Di Fulvio, il più forte giocatore attualmente al mondo nella pallanuoto, ha messo in bacheca un altro trofeo, anche se non da protagonista stavolta. La sua Pro Recco, infatti, ha alzato al cielo la nona Supercoppa Europea e centrato così il sesto grande Slam della sua storia grazie alla vittoria contro gli ungheresi del Vasas per 18-10 nella piscina di Chiavari, che vale il decimo trofeo consecutivo: una striscia record iniziata con la Champions League del giugno 2021 a Belgrado. Di Fulvio era infortunato e dunque non ha potuto mettere in prima persona la firma sull'ennesimo alloro dei liguri in una serata di gloria in una “Ravera” esaurita già da due giorni, dove al suo posto hanno brillato le stelle di Cannella e Zalanki a segno sei volte in una formazione priva di capitan Ivovic e del suo vice, appunto Di Fulvio, entrambi infortunati.

La Supercoppa la alza al cielo Echenique, capitano di serata, l’ultimo pezzo di un mosaico che nel 2023 biancoceleste luccica anche con la Champions League, lo Scudetto e la Coppa Italia. Dalla sconfitta nella finale scudetto 2021 in poi, contro il Brescia, i liguri hanno vinto tutto quello che si poteva. Nonostante l'assenza in questa Finale, il pescarese Di Fulvio, figlio e fratello d'arte e da tutti indicato come "Nuovo Estiarte", è il candidato principale al Pallone d'Oro 2023. Già in passato il giocatore dannunziano era stato eletto il miglior giocatore al mondo.