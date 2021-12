Il Grand prix di cross premia anche i pescaresi [FOTO]

Soddisfazioni per il mezzofondo abruzzese dopo la terza e ultima prova del Grand prix giovanile del cross dell’Italia centrale, a Gubbio, in provincia di Perugia. Oltre 60 gli abruzzesi impegnati, tra tutte le categorie, compresa quella Esordienti. Tra i pescaresi si segnalano un sorprendente ed entusiasmante successo individuale e un secondo posto a livello di squadra.

Nella classifica generale di tutto il Grand prix, il secondo posto è andato al team pescarese Passologico mentre la vittoria è stata della Tethys Chieti, a testimonianza del buon esito di tutta la la regione. La graduatoria è stata calcolata sui punti derivanti dai piazzamenti nell’ambito delle tre gare disputate a Osimo, Pescara e Gubbio, e destinata alle categorie Allievi (under18), Cadetti (under 16) e Ragazzi (under 14). La terza classificata è risultata la Stamura Ancona.

A livello individuale, top di giornata l'affermazione del pescarese Francesco Di Basilico (Passologico) nella km 5 Allievi davanti a Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime), che lo aveva preceduto a Pescara lo scorso 28 novembre. Di Basilico sta facendo registrare miglioramenti giganteschi, gara dopo gara. Basti pensare che il ragazzo proviene dal triathlon, ha un fisico importante, grande resistenza e una propensione naturale per la corsa.

Da segnalare inoltre, nelle classifiche individuali del Grand prix dopo le tre prove, il primo posto nella categoria Ragazzi di Alessio Perna, anche lui Passologico Pescara.

La città di Pescara si prepara ora a un 2022 senza dubbio impegnativo. Come ufficializzato pochi giorni fa, nel mese di settembre si terrà allo stadio Adriatico-Cornacchia l'evento internazionale "Campionati del Mediterraneo" under 23. Ma non sarà l'unica manifestazione di prestigio, perché nei prossimi giorni verrà comunicata anche l'assegnazione di un titolo tricolore assoluti che si disputerà in città già nell'ormai prossimo mese di gennaio.