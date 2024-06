Diego Di Luca della Gollum Climbing Academy di Pescara sul podio dei Campionati Italiani Giovanili

Arrivano belle soddisfazoni che parlano pescarese da San Martino di Castrozza, lo scenario del più importante evento di arrampicata sportiva per le nuovissime promesse di questo sport: il Campionato Italiano Giovanile per le categorie under 10, 12 e 14.

Presso il Palazzetto dello Sport dell'US Primiero csi sono incontrati più di 300 giovanissimi atleti per competere nelle fasi finali del CIG U14, dopo aver superato apposite qualificazioni nelle rispettive zone tecniche regionali: tre giorni di gare, tre categorie di atleti e tre specialità (Lead, Boulder, Speed) per cui assegnare i titoli tricolore del 2024.

La competizione Boulder U12 maschile lo spettacolo è stato di altissimo livello ed un baby atleta pescarese si è guadagnato una bella medaglia. Il nuovo Campione Italiano, Simon Fill (AVS Brixen) ha inanellato ben 7 top flash di seguito, concedendosi 3 e 3 tentativi sull’ultimo top. Marco Lippi (della MilanoArrampicata, 3 podi in 3 specialità diversa) ha conquistato l’argento con 8 top di cui 5 flash, così come Diego Di Luca della Gollum Climbing Academy di Pescara, che ha però impiegato più tentativi. La medaglia di bronzo è un risultato meritatissimo che corona 1unanno di sacrifici in giro per l'Abruzzo per allenarsi., come sottolineato sulla pagina ufficiale Facebook della Gollum Climbing Academy. Risultato di rilieavo anche per Ludovico Masciovecchio, che ha chiuso al quinto posto tra gli atleti Under 12 più forti d'Italia.