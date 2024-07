Elisa Longo Borghini è la vincitrice del Giro d'Italia Women

Elisa Longo Borghini vince il Giro d'Italia Women: la corsa in bici tutta al femminile che negli ultimi giorni ha fatto tappe a Chieti e a Lanciano si è conclusa questa domenica con la tappa finale da Pescara a L'Aquila.

Elisa Longo Borghini ha chiuso oggi al quarto posto al termine di una frazione impegnativa e ricca di suspence fino al termine. A vincere la tappa odierna è stata Kimberley Le Court Pienaar, ma la ciclista verbanese si è aggiudicata l'edizione 2024 del giro, facendo meglio di Lotte Kopecky (le due distavano solo un secondo).

Un grande successo per il ciclismo femminile italiano, che torna a vincere la corsa rosa femminile a distanza di 16 anni (l'ultima fu Fabiana Luperini nel 2008) e guarda con rinnovata fiducia alle imminenti Olimpiadi dove Longo Borghini sarà presente.

La campionessa piemontese è la quinta italiana a vincere la corsa rosa in 35 edizioni, dopo Maria Canins, Roberta Bonanomi, Michela Fanini e Fabiana Luperini (per lei 5 volte).

"Grande prestazione quella di Elisa- ha detto in diretta Rai il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni - in un Giro d'Italia in cui le italiane sono state subito protagoniste mostrando gli evidenti segni di crescita del nostro settore femminile. Questo primo Giro targato Rcs è stato successo, ma voglio ringraziare tutti gli organizzatori che nel corso degli anni hanno permesso di far crescere la manifestazione e farla diventare uno dei momenti più importanti del ciclismo femminile. Un grazie anche alla regione Abruzzo che ancora una volta si è mostrata vicina al nostro sport".