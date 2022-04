Giro d'Italia, arrivato in città il trofeo con i nomi di tutti i vincitori

In vista della tappa pescarese del Giro d'Italia, in programma il 17 maggio, è giunto questa mattina in città il trofeo che riporta i nomi di tutti i vincitori della storica corsa ciclistica, a partire dal lontano 1909. Oltre un secolo di storia, in pratica, per la mitica carovana rosa. È stato il sindaco Carlo Masci a riceverlo, direttamente in Comune, insieme all'assessore allo sport Patrizia Martelli e al consigliere comunale Armando Foschi. Queste le parole del primo cittadino, affidate al suo profilo Facebook con tanto di documentazione fotografica:

"Il Giro d'Italia si avvicina e il trofeo con i nomi di tutti i vincitori è arrivato a Pescara".

Presente altresì l'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ha invece scritto sui social: "Il primo grande evento della stagione 2022 si avvicina. Benvenuto a Pescara al prestigioso trofeo con i nomi di tutti i vincitori del Giro d’Italia dal 1909 ad oggi. Pescara nel cuore". In occasione di questo importante appuntamento, anche la città si sta vestendo a festa "colorando" di rosa i suoi simboli: l'Aurum, per esempio, già da giorni viene illuminato così durante le ore notturne.

Da Pescara partirà la decima tappa del Giro d'Italia 2022, e gli atleti trascorreranno proprio qui il loro giorno di riposo. E non è ancora finita perché, in questo percorso di avvicinamento, domenica 3 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, il centro "Le Naiadi" ospiterà una mattinata di sport con un open day in compagnia del trofeo "Senza fine" del giro d’Italia. Ospite speciale sarà Stefano Garzelli insieme alla nazionale di ciclismo dell'Ucraina. L'ingresso al pubblico è libero.