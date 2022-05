Giro d'Italia, il trionfo dell'australiano d'Abruzzo Hindley

Alla fine ha vinto lui, il "nostro" Hindley. Il trionfatore del Giro d'Italia ha più di qualcosa che lo lega all'Abruzzo, e in particolare al Pescarese. Il ciclista australiano, 26 anni, ben sette anni fa, quand'era ancora una giovanissima promessa, era tesserato con una società pescarese, la Aran Cucine di Umberto Di Giuseppe. Hindley ha vissuto due anni tra Montesilvano e Cappelle sul Tavo. E sulle nostre strade si è allenato e formato, per diventare quella che oggi rappresenta la grande rivelazione delle due ruote internazionali.

Ieri pomeriggio a Verona la passerella finale e l'apoteosi in maglia rosa per il corridore della Bora-Hansgrohe. "Ringrazio tutti gli abruzzesi per il supporto che mi hanno dato", è stato il suo pensiero appena salito sul palco dell'Arena di Verona.

Così celebra la vittoria dell'australiano il presidente della Regione, Marco Marsilio: "Il Giro d’Italia si tinge d’Abruzzo. A vincerlo è infatti Jai Hindley, australiano cresciuto professionalmente nelle nostre zone: dal 2015 ha iniziato a formarsi come ciclista a Montesilvano insieme a Umberto Di Giuseppe e nelle sue due stagioni in Abruzzo ha vissuto proprio tra Montesilvano e Cappelle sul Tavo. Nell’edizione del Giro di quest’anno si è anche aggiudicato la bellissima tappa abruzzese al Blockhaus.

Una vittoria meritatissima quella di oggi. Una vittoria simbolica e piena di cuore anche per l’Abruzzo".