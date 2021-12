Giro d’Italia a Pescara, il team di Rcs-Sport dà l'ok [FOTO]

Il team di Rcs-Sport dà l'ok per lo svolgimento della tappa del giro d’Italia a Pescara. Ha avuto infatti esito positivo il sopralluogo effettuato oggi dallo staff della società organizzatrice dell'evento ciclistico, che tornerà in città dopo 9 anni. Pescara sarà la sede di partenza della decima tappa, la Pescara-Jesi di 194 chilometri, che muoverà dalla città dannunziana martedì 17 maggio per percorrere un tracciato misto. La domenica precedente, per la nona frazione, la corsa rosa toccherà il Blockhaus provenendo da Isernia.

La decima tappa del giro d’Italia partirà alle ore 12.30 da piazza Salotto e, al seguito dell’auto della direzione di corsa, percorrerà via Nicola Fabrizi per uscire dalla città ad “andatura controllata”. I mezzi al seguito delle squadre, con a bordo tecnici e direttori sportivi, potranno invece utilizzare l’area di piazza della Repubblica prima di procedere in direzione nord e quindi verso Montesilvano. La sede del quartier generale sarà allestita nel museo Colonna di piazza Primo Maggio.

Nella giornata odierna il team di lavoro, accompagnato dal delegato per l’Abruzzo di Rcs Sport, Maurizio Formichetti, dall’assessore allo sport, Patrizia Martelli, dal delegato comunale all’organizzazione, Armando Foschi, da dirigenti e tecnici comunali, e dai rappresentanti della polizia municipale, ha verificato la sussistenza delle condizioni logistiche e degli spazi operativi necessari affinchè la centralissima piazza Salotto e le aree circostanti - in particolare piazza Primo Maggio - possano ospitare la carovana del Giro e accogliere il Punto-partenza, con gli immancabili palco e punto-firma, l’Open Village, il paddock delle squadre in gara, le aree Hospitality e il quartier generale di tappa. Lo staff Rcs, con Giusy Ghirelli (responsabile delle relazioni con gli enti locali) e Marco Nardone (responsabile della logistica delle partenze) hanno specificato che il “circo rosa” porterà già la domenica sera un movimento che, tra atleti, giornalisti e addetti ai lavori, a pieno regime sarà vicino alle duemila persone.

"È una grande occasione promozionale per il nostro territorio – ha detto l’assessore Martelli – che intendiamo cogliere nel modo migliore. Oggi abbiamo riscontrato la piena soddisfazione di Rcs e siamo già a lavoro per rendere a maggio fruibili al meglio e in piena sicurezza le aree e i servizi che il Comune garantirà per consentire lo svolgimento di questa grande evento sportivo di carattere internazionale".