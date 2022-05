Giro d'Italia, Girmay vince in volata la tappa Pescara-Jesi [FOTO]

Biniam Girmay ha vinto in volata la decima tappa del Giro d'Italia, Pescara-Jesi, battendo negli ultimi secondi van der Poel. Maglia rosa confermata ancora per lo spagnolo Lopez. La carovana rosa è partita dalla nostra città (piazza Salotto, lato via Nicola Fabrizi) questa mattina intorno alle ore 12.30, per poi giungere nelle Marche quando erano ormai passate le ore 17, dopo un percorso della durata complessiva di 196 km.

La fuga è scattata già nelle primissime fasi: vanno via il belga Naesen, Mattia Bais e Alessandro De Marchi. Frazione pianeggiante nella prima metà, ricca di strappi (con 3 gran premi della montagna di quarta categoria) nella seconda. De Marchi lascia i compagni di fuga e resiste 5 km in più: ai -20km è gruppo compatto. Andatura nervosa, il plotone si spezza. In testa diversi i tentativi di allungo (ci prova anche Nibali), ma si arriva in volata. Da lì, come detto, il testa a testa tra van der Poel e Girmay, con il trionfo di quest'ultimo.

Questo il commento del governatore Marco Marsilio, tracciando un bilancio delle due tappe che hanno riguardato l'Abruzzo (sabato, infatti, si era corsa la Isernia-Blockhaus): "L'Abruzzo e Pescara hanno riservato una grande accoglienza al Giro d'Italia. Una festa di tre giorni in cui l'Abruzzo ha potuto mostrare le sue bellezze al mondo. La tappa dell'altro ieri è entrata nel Parco Nazionale, che ha celebrato il centenario, poi la Maiella e oggi a Pescara, lungo la costa d'Abruzzo con la bandiera blu del nostro mare. Sotto l'aspetto sportivo, le nostre tappe sono fondamentali per decidere il Giro: è qui che si mette a dura prova la forza dei migliori".