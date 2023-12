L'Abruzzo si tinge (ancora) di rosa per il Giro d'Italia Women. La tappa finale partirà da Pescara [FOTO]

Nel 2023 la Grande Partenza del Giro d'Italia uomini, nel 2024 il Gran Finale del Giro d'Italia donne con 3 tappe: l'Abruzzo si tinge ancora di rosa ed è pronto per ospitare sulle sue strade la carovana del ciclismo italiano, stavolta al femminile. La corsa women entrerà in Abruzzo venendo da San Benedetto del Tronto a Chieti, la successiva da Lanciano porterà le cicliste a scalare il Blockhaus e la passerella finale partirà da Pescara fino alla città dell'Aquila per incoronare la vincitrice dell’edizione 2024. E tra kle protagoniste più attese la pescarese Gaia Realini della Lidl-Trek.

Il 14 luglio 2024 ci sarà la frazione conclusiva del Giro Women 2024, con partenza da Pescara per un gran finale di corsa con una tappa di montagna impegnativa. Prima parte tutta a salire attraverso Cepagatti, Civitaquana e Brittoli fino alla Forca di Penne. Si scala poi la salita più impegnativa, Castel del Monte ai piedi del Gran Sasso, per scendere leggermente su Calascio e Santo Stefano di Sessanio. L’ultima discesa di quasi 20 km porta all’Aquila. Il finale: dove il breve strappo di Acquasanta a 4 km dalla conclusione, arrivo nel cuore dell’Aquila sul rettilineo davanti alla Villa Comunale che ha già ospitato più volte il Giro d’Italia. Nel Pescarese transiterà anche la tappa precedente, la Lanciano-Blockhaus.

“Il Giro d’Italia al femminile significa grande pubblico, grande attenzione ma soprattutto, un grande riconoscimento del fatto che in Abruzzo ci sono luoghi, percorsi adatti, scenari incantevoli ma anche grandi capacità organizzative per ospitare grandi eventi di rilievo internazionale. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per questo riconoscimento. L’Abruzzo è ancora una volta protagonista, con ben tre tappe”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale, marco Marsilio intervenendo, da remoto, a margine del consiglio regionale nel corso della presentazione ufficiale che si è tenuta a Milano, della ‘corsa rosa‘ che prevede una presenza significativa dell’Abruzzo lungo il percorso tracciato con 3 tappe nel Giro d’Italia donne di ciclismo.