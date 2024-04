Aprile in bici, c'è anche il Giro d’Abruzzo juniores: partenza da Cepagatti

Il grande cicilsmo sta per arrivare in Abruzzo. A brevissimo scatterà il Giro d'Abruzzo per professionisti e poi ci saranno il transito del Giro d'Italia maschile (maggio) e le tappe conclusive di quello femminile (luglio), ma il tutto sarà anticipato da un gustosissimo antipasto: il Giro d’Abruzzo juniores, che dà ufficialmente inizio alla sua fase organizzativa curata dalla Vomano Bike, in sinergia con la Parmegiani Management, nelle date di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile.

A parte l’interesse agonistico che la gara a tappe riserva, c’è da dire che il Giro d’Abruzzo juniores offre l’occasione di ammirare i futuri protagonisti di cui sentiremo parlare nelle categorie superiori.

Di recente sono stati messi a punto i tre percorsi che coinvolgono le tre sedi di tappa di Cepagatti, Trasacco e Notaresco.

Il giorno della vigilia, giovedì 11 aprile, è dedicato al ritrovo delle squadre partecipanti per la verifica licenze (14:30 – 16:30) e la riunione tecnica (17:00) con l’organizzazione, la direzione di corsa e i giudici di gara a Notaresco presso la sala consiliare del Comune. A seguire la presentazione delle squadre partecipanti in piazza San Pietro dalle 18:30.

La prima tappa, abbinata all’ottava edizione de La Corsa del Dottor Carlo, si svolgerà a Cepagatti venerdì 12 aprile sul classico circuito di 11,6 chilometri da ripetere 9 volte. Il tracciato interessa viale dei Pini, la strada statale 602, via Bonifica, Vallemare e via Profeta con la strada a salire in maniera leggera e costante fino al traguardo posto in via Roma (dove è fissata anche la partenza prevista alle 12:00) dopo 104,4 chilometri.

La carovana si sposterà sabato 13 a Trasacco in territorio marsicano per disputare la seconda tappa in abbinamento al Trofeo Comune di Trasacco. Da percorrere sei volte un anello di poco superiore ai 15 chilometri: da piazza Matteotti (start alle 12:00), le strade interessate al passaggio della corsa saranno via Pecorale, via Roma, via Fossa di Villa, le strade provinciali 37, 36 e 46, via Monte Velino, via Carducci, Largo della Caserma e via Bovio per tornare al punto di partenza in piazza Matteotti per l’arrivo dopo circa 93,6 chilometri di corsa.

Domenica 14, il Giro d’Abruzzo juniores ritornerà a Notaresco per disputare la terza ed ultima frazione valevole per il 15°Trofeo Ferrometal. Da piazza Civitello (il via alla tappa alle 9:30), si lascerà il centro cittadino di Notaresco per scendere verso la strada statale 150 dove il gruppo affronterà per tre volte un circuito pianeggiante lungo la vallata del Vomano attraversando Castelnuovo Vomano, la zona industriale Faiete Nord e la località di Stampalone. Terminati i tre giri iniziali, la corsa entrerà nella fase conclusiva percorrendo un altro circuito con tre passaggi a Guardia Vomano, Capracchia (Montarone) e nel centro abitato di Notaresco in via Pontecavalcavia (sede di arrivo) dopo aver messo nelle gambe 101,3 chilometri.