La pescarese Gaia Realini astro nascente del ciclismo italiano

Il ciclismo femminile italiano ha una nuova piccola star: è la pescarese Gaia Realini, 21 anni, tesserata con la Trek Segafredo e reduce da una straordinaria performance al Tour degli Emirati Arabi. Per la ciclista abruzzesi secondo posto e la maglia bianca come migliore giovane. E già una nuova sfida vincere: la Valenciana, che si corre a Barcellona in questo fine settimana. Scalatrice dotata di forza e resistenza oltre la media, la Realini si esalta nei tapponi di montagna e sta diventando una pedina fondamentale della Trek per aiutare le compagne più esperte alla vittoria: negli Emirati la sua accelerazione finale ha portato alla vittoria Elisa Longo Borghini, star della sua scuderia e del ciclismo femminile. Gaia Realini è diventata ciclista per caso: "Un giorno ho preso la bicicletta e sono uscita insieme a papà. Mi è piaciuta e ho iniziato con gli Amici della Bici, con cui ho fatto tutta la trafila", racconta.

Dopo un exploit al Giro d'Italia femminile, arriva la chiamata della Trek Segafredo, che le cambia la vita: contratto triennale da professionista e prime esperienze internazionali. Con Marco Pantani nel cuore, Gaia sta dedicando la propria vita alle due ruote, dopo essersi diplomata. Tanta gavetta prima di arrivare ai vertici del ciclimo rosa nazionale e una grande fame di successi che può spingerla davvero lontano: "Ho fatto tanti sacrifici per essere qui. Non intendo fermarmi. E' un buon momento per me, sto realizzando i miei sogni. Ma so che devo restare con i piedi per terra e pedalare. Nello sport occorrono tenacia e sacrificio. Non è tanto arrivare, ma confermarsi a certi livelli. E io non ho ancora vinto nulla", le sue parole sul Centro.