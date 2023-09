Gatti e Diodoro non si fermano più: dopo la Norvegia sbancano anche Ravenna nel 1° torneo open di tennis tavolo

Una giornata da ricordare, quella del 3 settembre, per la coppia pescarese composta da Luca Diodoro e Franco Gatti nel 1° torneo open nazionale di tennis tavolo che ha aperto la nuova stagione pongistica 2023/24. Al palasport di Castiglione di Ravenna, in via Morini, i due, che avevano ben figurato lo scorso luglio agli ultimi europei veterani di Sandefjiord, in Norvegia, dopo aver ottenuto la vittoria nel doppio over 1000 durante la mattina si sono presi il lusso di arrivare entrambi alla sfida finale nel torneo di singolo.

Una sfida “fratricida” che ha visto prevalere l’atleta del Tt Francavilla, Diodoro, per 3-1 contro l’amico di doppio, Gatti, dopo una maratona di ben 11 incontri tra doppi e singoli.

“La giornata più bella per me da quando gioco a tennis tavolo visto che non avevo mai vinto un torneo a livello nazionale. Una vittoria che mi ripaga dei mille sacrifici intrapresi per questo sport. L’unica nota stonata, se vogliamo, è che per vincere ho dovuto superare il mio amico e compagno di doppio Franco Gatti in finale, sono sicuro che la prossima volta toccherà a lui prendersi la vittoria”, ha detto Luca Diodoro alla fine del torneo.

Un risultato alla vigilia assolutamente non pronosticabile, visto che gli atleti pescaresi non partivano certo come favoriti (Gatti era testa di serie numero 7 e Diodoro numero 18), ma che dà chiaramente la sensazione dello stato di forma della coppia in vista dell’inizio dei campionati a squadre previsto a ottobre.