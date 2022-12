Francesco Di Fulvio vince il Total Waterpolo Player Award

Francesco Di Fulvio è il miglior giocatore di pallanuoto al mondo del 2022. E' il campionissimo pescarese della Pro Recco e della Nazionale il vincitore del Total Waterpolo Player Award 2022. Un trionfo annunciato, la conferma di un momento magico e strabiliante nella carriera del pallanuotista azzurro, solo pochi giorni fa tornato alle Najadi per festeggiare il Natale con i piccoli appassionati di nuoto che frequentano le piscine storiche della città. A votare Di Fulvio sono stati più di 50 allenatori esperti, i capitani delle squadre e i rappresentanti dei media, insieme a oltre 8000 voti del pubblico. Al pescarese 117 voti (ben 21 più del secondo classificato, lo spagnolo Felipe Perrone e 24 più del terzo, l'altro iberico Alvaro Granados).

Cos'è il Total Waterpolo Player of the Year Award

Il Total Waterpolo Player of the Year Award, nato nel 2017, è diventato il riconoscimento più prestigioso che un singolo atleta di pallanuoto possa ricevere. Allenatori, rappresentanti dei media e il pubblico di tutto il mondo votano per il miglior giocatore dell'anno, basandosi sulle prestazioni della stagione precedente. Il Total Player Award 2022 presenta molti giurati ben decorati provenienti da 6 continenti, veri esperti nel loro campo. I loro occhi critici hanno seguito attentamente le prestazioni di ogni atleta nelle piscine di tutto il mondo e sono pronti a esprimere il loro verdetto. La giuria dei media copre tutto il mondo, con voci esperte provenienti dai centri media più dedicati alla pallanuoto.