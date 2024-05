Fight Clubbing World Championship 2024: a Pescara il meglio del meglio degli sport da combattimento

Il meglio del meglio degli sport da combattimento è atteso a Pescara per una serata indimenticabile. Sta arrivando sulle rive dell'Adriatico, infatti, la 35ª edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di sport da combattimento d'Italia, che si terrà sabato 4 maggio al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, con diretta in mondovisione su DAZN a partire dalle ore 20.30.

L'evento, sostenuto dalla Regione Abruzzo, dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, dalle Federazioni Italiane Federkombat e FPI, dal Coni Abruzzo e dall'OPES, catalizzerà sulla città dannunziana l'attenzione mondiale degli appassionati e degli addetti ai lavori grazie ad un ricchissimo cartellone, forse il migliore della lunga e felice storia dell'evento. La grande serata, a cura dell’organizzatore Andrea Sagi, vedrà - tra gli altri - la partecipazione di campioni quali Amansio Paraschiv, Chris Wunn, Enrico Pellegrino, Alex Bublea e i pugili Davide De Lellis, Ivan Guarnieri, Edoardo D’Addazio, Davide Di Deo che, a partire dalle ore 20.30 del 4 maggio, incroceranno tibie e guantoni all'interno dell’arena, dando vita a 14 match professionistici di kickboxing, pugilato e muay thai, trasmessi in diretta mondiale su DAZN in 220 Paesi.

In palio il Titolo del Mondo WAKO di K-1 dei Pesi Super Welter, il Titolo del Mondo di Muay Thai WMC dei Pesi Leggeri e il Titolo Italiano di Boxe Autonoma in Carrozzina, tra il campione Simone Dessì e lo sfidante Lorenzo Spadafora. L’evento mira a promuovere il progetto sociale Universo Donna, fornendo un concreto e attivo supporto al mondo femminile: una campagna cominciata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, strutturata su un percorso annuo di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità di genere e di contrasto della violenza sulle donne nelle sue varie manifestazioni, attraverso il coinvolgimento del Centro Antiviolenza Ananke, dietro lo slogan “Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!”.

E durante la 35ª edizione di Fight Clubbing che andrà in scena al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, si terrà il quinto memorial in onore del maestro Maurizio D'Aloia, a distanza di 5 anni dalla sua tragica scomparsa.

"Un occasione per ricordare e rivivere insieme il grande Maurizio e rendergli onore per tutto ciò che di straordinario ha fatto!", fa sapere l'organizzazione