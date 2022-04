Al Pala Giovanni Paolo II torna il "Fight Clubbing"

Le grandi star internazionali del ring sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia degli sport da combattimento e regalare agli appassionati italiani una nottata indimenticabile in occasione della 29esima edizione di "Fight Clubbing" nell'anno del suo decennale. Appuntamento sabato 14 maggio al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, in via San Marco 15. I biglietti per assistere dal vivo allo show su disponibili su CiaoTickets, al seguente link: https://bit.ly/3l4s1H2. L’evento, direttamente patrocinato dal Coni, sarà presentato da Americano Garrett Fertig, affiancato dal telecronista Daniele LaSpina. Sarà un unico grande show diviso in due parti, con una card di 9 incontri (2 di pugilato, 2 di Muay Thai e 5 di K-1), 18 top fighters mondiali, 2 titoli del mondo e 6 differenti categorie di peso.

Ad aprire la manifestazione, a partire dalle ore 18, sarà la Main Card di Venator Fc 11 con 6 match internazionali di Mma che infiammeranno l'ottagono. L'evento principale sarà il titolo del mondo di K-1: Davide Armanini vs Christos Avramidis. Di rilievo anche il titolo del mondo di Muay Thai: Fabio Puce vs Yodprataphi Sirilux. Inoltre ci sarà il Super Fight K-1: Nando Calzetta vs Ioannis Papaioannou. Semifinale di Fight Clubbing K-1 World Grand Prix: Giuseppe Palermo vs Amansio Paraschiv. Semifinale di Fight Clubbing Muay Thai World Grand Prix: Andrea Liuzzi vs Wansongkran Kor Pankrut. Prestige Fight K-1: Andrea Festa vs Giannis Mavromatis. Prestige Fight K-1: Matteo Patanè vs Francesco Tumminello. Super Fight pugilato: Luca Spadaccini vs Federico Gassani e Davide De Lellis vs Namkpea Ephraim.

Apertura cancelli: ore 15. Start gabbia: ore 18. Start ring: ore 20:45. Per informazioni e prevendite: tel. 320/2775480 - 085/4554042 - indirizzo e-mail fightclubbing@live.it - www.fightclubbing.com.