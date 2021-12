A Pescara la "Festa del tennis abruzzese"

Domenica 5 dicembre alle ore 10.30, all’Hotel Esplanade di Pescara, si terrà l’annuale Festa del tennis abruzzese: verranno premiati tutti gli affiliati e gli atleti abruzzesi che si sono distinti nella stagione agonistica 2021. Quest'anno l'Abruzzo ha ottenuto molti successi e quindi i riconoscimenti saranno prestigiosi.

Soprattutto a livello giovanile, si sono distinti Leo Palanza (Sgt sport Sambuceto) e Alessandro Mondazzi (Circolo tennis Pescara), laureatisi rispettivamente campioni italiani under 11 e under 14. O Antonio Cippo, che nel tennis in carrozzina si è imposto nel doppio tricolore categoria assoluti. Benissimo Martina De Carlo nel beach tennis: la tesserata Pr Tennis School ha trionfato nel doppio femminile under 14 indoor.

Sempre nel beach tennis, si distingue Emiliano Zapparata (Pr Tennis School) che è arrivato terzo ai campionati italiani nel doppio maschile e terzo ai campionati mondiali sempre categoria under 16. Sugli scudi anche Lorenzo Di Giovanni, padel, convocato a europei e mondiali con la maglia azzurra, e ancora Andrea Rossi Principe (Circolo tennis Lanciano), secondo in doppio afli italiani under 16. Il veterano del tennis Mauro Colangelo (Prati 37) si è invece piazzato secondo ai campionati italiani ed è stato convocato nella nazionale over 50.

Sono solo alcuni nomi di una lista nutrita, a dimostrazione dell'ottimo stato di salute del tennis abruzzese. Verranno consegnati premi anche alle squadre che si sono distinte nel corso della stagione. A livello nazionale: Circolo tennis L'Aquila, Circolo tennis Mosciano e Beach tennis and sports. E poi tanti riconoscimenti su base regionale, ciascuno con una valenza particolare. Un gadget ricordo verrà consegnato solo agli atleti presenti. La Festa del tennis abruzzese si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, con la mascherina e il green pass.