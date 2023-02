Fabrizio Fedele vince il Grand Prix di Francia di calcio da tavolo

Fabrizio Fedele, pescarese ma residente a Cepagatti, ha vinto il Grand Prix di Francia di calcio da tavolo, prestigioso torneo del circuito Fistf svoltosi a Parigi lo scorso weekend. Con i Bologna Tigers, nei quali milita, e insieme a Massimiliano Nastasi, Francesco Mattiangeli, Alberto Di Maggio e Riccardo Marinucci si è aggiudicato la competizione a squadre.

Dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio i felsinei hanno eliminato agli ottavi di finale i belgi dell’Hennuyer 3/0, ai quarti di finale in un derby tutto italiano i favoriti degli Eagles Napoli 2/1 (Mattiangeli batteva 2/0 il pluricampione mondiale Bolognino), in semifinale i francesi del Caen 1/0 ed in finale i belgi dello Charleroi 2/1 al termine di una partita serrata. Questi i risultati della finale Bologna-Charleroi 2/1: Di Maggio-Targui 1-2 Fedele Fraikin 1-0 Nastasi-Van de Houte 1/0 Mattiangeli-Brach 1/1.

Buona anche la prestazione di Fedele anche nella prova individuale categoria Veteran dove, dopo aver superato i vari turno eliminatori, superava agli ottavi di finale lo spagnolo Montano per 2-1 per poi eliminare ai quarti con il compagno di squadra Mattiangeli 1/1 e 1/3 dopo i calci piazzati. Il torneo andava a svolgersi nella sua parte finale e Fedele in semifinale schiaccia la testa di serie numero 1 del rancking mondiale per 5-1, per poi arrendersi in finale al romano Gasparini per 2-4.

Al torneo hanno preso parte 24 squadre e oltre 100 atleti distribuiti nelle varie categorie provenienti da Belgio, Francia, Italia , Inghilterra, Germania, Grecia, Spagna, Portogallo e Tunisia. Prossimo appuntamento internazionale il Major di Frameries (Belgio) il 4 e 5 marzo prossimi e il Gp in Austria il 1 e 2 aprile, per poi attendere la Coppa Italia a San Benedetto il 15 e 16 aprile.