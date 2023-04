Fabrizio Fedele con i Bologna Tigers vince il Grand Prix di Vienna di calcio da tavolo

Fabrizio Fedele con i Bologna Tigers ha vinto il Grand Prix di Vienna Royal Flash Cup 2023 di calcio da tavolo, prestigioso torneo del circuito Fistf (Federation International Sport Table Football) assieme a Massimiliano Nastasi, Francesco Mattiangeli, Gerardo Patruno e Riccardo Marinucci. Un trionfo che parla anche abruzzese, dal momento che Fedele è originario di Pescara e attualmente vive a Cepagatti.

Dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio (Valletta 4-0, Phoenix 3-1, Royal Kaisermhulen 2-2, sue le vittorie per 3-2 combattute), i felsinei hanno eliminato ai quarti di finale gli italiani dei Devils Gorizia 4-0, suo il 7-0, poi in semifinale i maltesi del Bormla 2-1 con sia la vittoria per 2-1 su Ebejer e in finale i belgi dello Stembert 3-1, con vittoria netta individuale per 8-0. Grande la soddisfazione per un altro titolo messo in cascina che ora li proietta sul tetto del mondo.