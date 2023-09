Si è alzato il sipario sui Campionati Europei Master di Atletica Leggera di Pescara, Montesilvano e Francavilla. Cerimonia d'apertura assai partecipata

In Piazza della Rinascita, ieri pomeriggio, 20 settembre 2023, c’è stata la cerimonia di apertura dei Campionati Europei Master di Atletica Leggera. Un evento che ha richiamato l’attenzione di migliaia di persone assiepate in Piazza Salotto.

Alla presenza della Presidente Europea dell’Ema, Walentina Fudjuchina, del Presidente Nazionale della Fidal, Stefano Mei, del Presidente dell’Asd Runners Pescara, Pietro Nardone e delle massime autorità militari e politiche locali, sono stati ufficialmente aperti i giochi. Una cerimonia che ha visto sfilare i 61 paesi partecipanti in un colorato e animato corteo da Piazza Sacro Cuore, passando per Corso Umberto I, fino ad arrivare in Piazza della Rinascita.

Tanta soddisfazione da parte del Presidente Asd Runners Pescara, Pietro Nardone: “È stata una cerimonia meravigliosa. Vedere gli atleti, i bambini riempire la piazza ci ha reso felici. Adesso iniziano ufficialmente le competizioni che ci accompagneranno fino a domenica 1 ottobre. Saranno dieci giorni intensi ma pieni di divertimento e sport”.

Grande entusiasmo anche da parte del Presidente Nazionale Fidal, Stefano Mei: “Pescara si accinge a ospitare 7.000 atleti con le proprie famiglie. Questo è il classico esempio di quello che si definisce turismo sportivo. Troveranno tre città in un momento straordinario, sia dal punto di vista climatico sia per la possibilità di utilizzare tre stadi riammodernati da poco. L’Europeo Master è un campionato che vogliamo far svolgere in Italia perché è un esempio per i giovani. Sono persone adulte che si impegnano e si sacrificano duramente per competere. Da questo, i ragazzi, possono apprendere quello che è realmente lo spirito sportivo”.