Europei Calcio non vedenti, a Città Sant'Angelo l'Italia batte la Romania 4-2

Ai Campionati Europei di calcio a 5 non vedenti, in corso di svolgimento a Città Sant’Angelo, l’Italia supera (4-2) la Romania e fa un passo in avanti verso il quinto posto, che garantisce il pass per i Mondiali del 2023. Gol e spettacolo al Delfino training center con il bomber azzurro Paul Iyobo protagonista indiscusso del match e autore di ben 4 reti.

Domani alle 17,30 la squadra del ct Michele Pugliese tornerà in campo contro la Polonia. L’Italia andrà a caccia della vittoria per sperare nella qualificazione ai Mondiali e per stabilire quale squadra andrà l’anno prossimo in Inghilterra bisognerà considerare anche il risultato della partita tra Grecia e Romania.

Italia-Polonia potrà essere seguita in diretta su RaiSport e, con telecronaca in lingua inglese, sulle pagine Facebook della Fispic, di Euro Blind Football 2022 e sul canale YouTube dell’IBSA.

La Nazionale italiana: Andrea Chellini (portiere), Riccardo Locatelli (portiere), Marco Mongelli, Brian Andres Ramirez Mosquera, Sebastiano Gravina, Damiano Giunta, Valerio Arancio Febbo, Paul Iyobo, Francesco Cavallotto e Giuseppe Catarinella.

Staff: Tecnico Nazionale Michele Pugliese, allenatore Giovanni Avallone, Guida all’attacco Giancarlo Bruni, Preparatore atletico Maurizio Di Silvestro, Preparatore dei portieri Matteo Bonavolontà, Medico Luigi Gatta e Fisioterapista Vito De Biasio

Le gare si giocano al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo (Pescara), centro sportivo del Pescara Calcio.