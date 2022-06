Europei Calcio non vedenti, la Francia è campione d'Europa

A Città Sant’Angelo la Francia batte la Turchia e si laurea campione d’Europa di calcio a 5 non vedenti. I tempi regolamentari terminano in parità (0-0), poi i transalpini conquistano la vittoria ai calci di rigore (2-1, gol di Diakite e Niang, per la Turchia Aydeniz). Stesso epilogo nella finale per il 3°/4° posto con l’Inghilterra che supera la Germania dopo i penalty e porta a casa la medaglia di bronzo.

Questa edizione dei campionati europei verrà ricordata anche per lo storico traguardo raggiunto dall’Italia. Gli azzurri del ct Michele Pugliese, infatti, si sono classificati al quinto posto e per la prima volta nella storia hanno centrato la qualificazione ai Mondiali che si disputeranno ad agosto 2023 in Inghilterra. L’altra grande soddisfazione riguarda il bomber dell’Italia Paul Iyobo, che ha conquistato il titolo di capocannoniere dell’Europeo con 11 reti.

Classifica finale

1 Francia, 2 Turchia, 3 Inghilterra, 4 Germania, 5 Italia, 6 Grecia, 7 Polonia, 8 Romania, 9 Spagna, 10 Repubblica Ceca

Nazionale italiana

Andrea Chellini (portiere), Riccardo Locatelli (portiere), Marco Mongelli, Brian Andres Ramirez Mosquera, Sebastiano Gravina, Damiano Giunta, Valerio Arancio Febbo, Paul Iyobo, Francesco Cavallotto e Giuseppe Catarinella. Staff: Tecnico Nazionale Michele Pugliese, allenatore Giovanni Avallone, Guida all’attacco Giancarlo Bruni, Preparatore atletico Maurizio Di Silvestro, Preparatore dei portieri Matteo Bonavolontà, Medico Luigi Gatta e Fisioterapista Vito De Biasio.