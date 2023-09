I pescaresi Enrica Morelli e Stefano Troiano campioni italiani di vela nella specialità Nacra 15 [FOTO]

I giovani velisti di Pescara, Enrica Morelli e Stefano Troiano, sono i nuovi campioni italiani di vela nella specialità Nacra 15.

Morelli e Troiano del circolo velico pescarese Svagamente volano sul loro catamarano per approdare sul gradino più alto del podio italiano nei campionati nazionali Fiv classi in doppio 2023 che si sono appena conclusi sul lago di Garda.

I due giovani conquistano il titolo di campioni italiani assoluti e anche di campioni under 19 prevalendo sugli altri agguerritissimi equipaggi provenienti da tutto il Paese e in particolare i rivali sardi.

Primo gradino del podio anche per Vincenzo Sebastiani e Marta Fiorenza nella classe Nacra 15 under 17. Risultato pieno per l’Asd Svagamente e per il suo soddisfatto coach Mauro Di Feliciantonio che riporta a casa tre vittorie coronando felicemente un anno di intensi allenamenti e regate. Grande soddisfazione per i titoli italiani conquistati viene espressa anche dalla IX Zona FIV Abruzzo e Molise e dal suo presidente Domenico Guidotti.