Enduro, ad Atri aprirà una scuola per aspiranti centauri: e a Montesilvano torna "Sterrare è umano trophy"

Una scuola per aspiranti centauri di enduro.

È quella che presto verrà aperta ad Atri: "Sterrare è Umano Off Road School" il nome scelto.

«Nascerà entro il mese di dicembre la ‘Sterrare è Umano Off Road School’ ad Atri, per avvicinare adulti e piccini al mondo della due ruote», annuncia il presidente e responsabile tecnico della scuola, Simone Romano.

Che poi spiega: «Principianti di qualsiasi livello potranno, dunque, presto cimentarsi in ore di corso con istruttori qualificati per apprendere o migliorare le migliori tecniche di uno sport tanto avventuroso quanto impegnativo, e in totale sicurezza». Romano è anche organizzatore dello "Sterrare è Umano Trophy", manifestazione di guida in fuoristrada la cui prima edizione, che si è svolta lo scorso aprile, è stata un gran successo sia di pubblico, italiano ed estero, che di promozione dei territori abruzzesi. Romano ricorda come «la "Sterrare è umano" sia una associazione sportiva nel settore del fuoristrada motociclistico e in particolare per moto enduro e maxienduro. Dal 2018 organizza eventi di "adventuring" in Abruzzo e l’esperienza del Trophy 2022 ha confermato il grande interesse che ruota intorno a questa disciplina sportiva che merita la giusta visibilità e adeguate strutture per tutti gli appassionati. Anche da qui nasce l’idea dell’apertura del motoclub, affiliato alla federazione motociclistica italiana (Fmi), e anche grazie all’acquisizione dell’Adriatica Racing Team, scuola di enduro e minienduro, l’offerta per aspiranti piloti verrà estesa alla fascia di età dai 5 ai 18 anni. La scuola disporrà di una propria pista di cross/country, i cui lavori partiranno a breve, che sorgerà all’interno del centro turistico integrato, località ben servita e facilmente accessibile, considerata la vicinanza con il casello autostradale di Pineto. Lo staff è composto da dieci professionisti, tra cui Matteo Fiorini e Danio Di Liborio, responsabili rispettivamente del minienduro e del maxienduro».

Così conclude Romano: «I preparativi per l’inaugurazione della "Sterrare è umano Off Road School" vanno di pari passo con la programmazione della seconda edizione del Trophy di cui sveliamo per ora solo le date, dal 28 aprile al primo maggio 2023, e il luogo di partenza che si conferma essere la città di Montesilvano. Naturalmente il leit motiv sarà sempre quello di mettere al centro la terra d’Abruzzo».