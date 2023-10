Un oro e un bronzo per Emanuele Iezzi da Manoppello al Campionato Europeo di tiro a volo

Il medagliere azzurro nelle gare di Trap al Campionato Europeo di Tiro a Volo di Osijek, in Croazia, ha in calce anche una firma abruzzese, quella di Emanuele Iezzi da Manoppello che si è messo al collo l'oro a squadre Juniores ed il bronzo individuale nella stessa categoria. E proprio quest'ultima affermazione, insieme a quella di Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) nel femminile, anche lei accomadatasi sul gradino più basso del podio, ha inaugurato il cammino dell’Italia del CT Daniele Di Spigno nella rassegna.

Iezzi, quest’anno già medaglia di bronzo al Campionato del Mondo di Changwon in Corea del Sud, ha così confermato sin dalla prima gara l’ottimo stato di forma, salendo sul terzo gradino del podio continentale. Secondo migliore in qualificazione con il punteggio di 119/125, in finale ha avuto qualche esitazione di troppo che lo ha privato di una medaglia di un metallo più pregiato ma che non gli ha negato la possibilità di essere tra i tre migliori d'Europa. Superate le eliminatorie fino a quella del quarto posto, si è arreso solo al rumeno Tiganescu, oro con 44/50 ed allo spagnolo Lopez Diaz, argento con 42/50, mettendosi alla fine dei giochi al collo la medaglia di bronzo con 32/40.

“Dopo un avvio di qualificazione bizzarro, con un 21 non proprio gratificante, sono riuscito a recuperare il controllo ed il giusto equilibrio e sono entrato in finale come secondo”, ha spiegato Iezzi al termine della finale al sito ufficiale della Fitav, Federazione Italiana Tito a Volo. “Nel round decisivo ho stretto i denti e man mano che sentivo più vicina la medaglia mi sentivo più carico. Una bella soddisfazione, davvero, e voglio ringraziare la Federazione ed il ct Daniele Di Spigo per il sostegno costante”. E' stata invece netta l’affermazione nella competizione a squadre. Insieme a Valentino Curti (Marina Militare) di Perugia e Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno, il campione di Manoppello è entrato nel medal match per l’oro con 214/225, migliore della giornata, e gli Azzurrini, nonostante abbiano avuto solo una piccola esitazione in avvio del duello con gli avversari spagnoli, si sono subito ripresi, meritando con un chiaro 6 a 2 il titolo di Campioni Europei a Squadre.