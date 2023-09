I Campionati Europei Master di Atletica Leggera 2023 in Abruzzo tra Pescara, Montesilvano e Francavilla: oltre 6mila gli iscritti

Tutto pronto per un evento che porterà l'Abruzzo alla ribalta delle cronache sportive internazionali. Dal 21 settembre al 01 ottobre. infatti, a Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, si svolgeranno i Campionati Europei Master di Atletica Leggera. Un grandissimo evento organizzato dall’ASD Pescara Runners, che ha richiamato l’attenzione di oltre 6.000 iscritti da tutta Europa e anche da altre parti del mondo. La dieci giorni abruzzese, dedicata agli atleti “over 35”, si dividerà nei tre stadi delle città coinvolte: Stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara; Stadio “Luigi Mastrangelo” di Montesilvano; Stadio Comunale di Francavilla al Mare. Un appuntamento imperdibili per gli amanti dell’atletica leggera.

Saranno circa 30 le discipline che andranno a creare il ricco programma: 100 mt.; 200 mt.; 400 mt.; 800 mt.; 110/100/80 mt.; 400/300/200 mt.; 5000 mt.; 3000 mt.; 2000 mt.; 1500 mt.; 1000 mt.; 4x100 mt.; 4x400 mt.; Salto in alto; Salto con l’asta; Salto in lungo; Salto triplo; Decathlon; Eptathlon; 10km marcia su pista; Lancio del Peso; Lancio del Disco; Lancio del Martello; Lancio del Giavellotto; Pentathlon di lancio; 20km marcia; 10km marcia; Mezza Maratona; Cross; 10km su strada. Tutte le informazioni con date e orari della gare, sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento https://pescaraemacs2023.it alla sezione: programma gare.

Grande soddisfazione da parte del Presidente dell’ASD Pescara Runners, Pietro Nardone: “Siamo enormemente soddisfatti e orgogliosi di portare gli Europei Masters in Abruzzo. Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, saranno protagoniste di un evento sportivo straordinario. Devo ringraziare il Ministero dello Sport, con il suo Ministro, Andrea Abodi perché ci ha mostrato vicinanza e finanziato parte dell’evento. I ringraziamenti, però, sono anche alla Regione Abruzzo, al Presidente Marco Marsilio e al Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, ai tre Comuni e ai loro sindaci. Un sentito e sincero grazie alla FIDAL, a tutti i docenti di Educazione Fisica e ai volontari che si sono messi a disposizione per far muovere una macchina organizzativa enorme. L’Abruzzo, Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, saranno al centro dell’Europa sportiva per dieci giorni e questo ci rende davvero fieri e felici”.