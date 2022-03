E-Motion Padel Tour al Magister di Montesilvano

Sabato 12 e domenica 13 marzo farà tappa al Magister Colors e Magister Village Padel Club di Montesilvano l'E-Motion Padel Tour, che dopo i successi di Venezia e Verona tornerà nella cittadina adriatica per la seconda volta. Interessante il programma di gioco: sabato alle ore 9 Doppio Misto e alle ore 12 Doppio Maschile Limitato, domenica alle ore 9 Doppio Femminile e alle ore 12 Doppio Maschile Open. In palio un montepremi da 2.000 euro. Il format è ideato da Matteo Carponi dell’agenzia veneziana E-Motion Sport, Events and more, e si appresta a entusiasmare tantissimi appassionati di padel che, per l’occasione, arriveranno altresì da altre regioni quali Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Toscana e Molise.

Una due giorni dove la passione, tra l'altro, si unirà allo sport e alla convivialità. E non è finita qui. E- Motion, da sempre attenta ad inserire la componente solidale all’interno dei propri eventi, rinnoverà infatti anche in questa occasione la collaborazione con la Lega del Filo d'Oro. Così nei due giorni in programma verrà promossa una campagna di sensibilizzazione, attraverso il personale ai desk autorizzati, nei confronti dei bimbi e ragazzi sordi ciechi.

Il padel, nonostante le limitazioni e i lockdown, ha ormai preso il sopravvento sugli altri sport e ha conquistato tutti, confermandosi per il secondo anno consecutivo lo sport più apprezzato e con cui molti amano mettersi alla prova. Rispetto agli abbonamenti in palestra, decisamente in netto caldo, il padel ha registrato numerosi iscritti (+274%) e non sembra voler arrestare la sua ascesa. A rivelarlo è stata una recente ricerca condotta da Sportclubby, la principale piattaforma per il booking di sport e benessere, spiegando che un iscritto su tre, prima di novembre 2020, praticava altre discipline, come crossfit e pesistica.

Il padel vanta una community digitalizzata: il 37% gioca 3-4 volte a settimana e più di 1 su 10 gioca quotidianamente, in alcuni casi persino nel fine settimana. L'Abruzzo, ovviamente, non fa eccezione, tanto che a Pescara si sono anche ritrovati a disputare un torneo importanti big del calcio come Gigi Di Biagio, Roberto Mancini, Marco Materazzi, Demetrio Albertini, Andrea Barzagli e Christian Panucci.