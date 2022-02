Ci sono anche due abruzzesi tra i fiduciari del Coni Lazio per il comune di Roma Capitale. Si tratta di Lorenzo D?Ilario, originario di Avezzano, che è stato riconfermato per il II Municipio, e di Antonio Ranalli, nativo di Sulmona, che invece è stato riconfermato per il XIII Municipio. Il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, con la riunione di giunta di ieri (giovedì 17 febbraio), ha ufficializzato la squadra dei collaboratori che avranno adesso il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborare con i municipi per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni ed essere di supporto per iniziative e problematiche connesse all?attività e all?impiantistica sportiva.

?I 15 municipi di Roma Capitale potranno contare su una squadra che assicurerà la presenza del Coni su tutto il territorio?, ha dichiarato il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola. ?Un gruppo che sarà di supporto sia alle istituzioni che al mondo dello sport, nel fare proposte per affrontare le tante criticità dello sport capitolino. A partire da quella dell?impiantistica sportiva. La capitale sconta l?assenza di impianti per alcune discipline sportive, come evidenziato nel documento programmatico posto a fondamenta del rapporto con Roma Capitale?.

Lorenzo D?Ilario, assistente arbitrale in Serie C, collaborerà con le associazioni sportive e le autorità del II Municipio, guidato dalla presidente Francesca Del Bello e con l?assessore allo sport Rino Fabiano, che prevede un territorio che comprende i quartieri Parioli, Trieste e San Lorenzo. Antonio Ranalli, anch'egli associato dell?Associazione Italiana Arbitri, collaborerà invece con le associazioni sportive e le autorità del XIII Municipio, guidato dalla presidente Sabrina Giuseppetti e che vede la presenza dell?assessore allo sport Arianna Ugolini, nel quadrante ovest della Capitale che parte dai confini con il Vaticano e arriva fino a Castel di Guido, comprendendo quartieri popolosi come Casalotti e Montespaccato. Sia D'Ilario che Ranalli hanno espresso grande gioia per questa riconferma, annunciando che garantiranno come sempre il massimo impegno nell'espletamento di questo importante incarico.