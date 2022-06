Diana Di Meo testimonial del progetto Ewa contro la violenza sulle donne nello sport

La pescarese Diana Di Meo, divenuta suo malgrado nota come vittima di revenge porn ma attiva anche come sportiva (è arbitro di calcio), è stata scelta per fare da testimonial al progetto europeo Ewa - Empowering Women Athletes contro la violenza sulle donne nello sport. È stata la stessa Diana a presentare questa iniziativa insieme a Simone D’Angelo, presidente dell'Endas Abruzzo, in uno dei primi incontri con il mondo dello sport di base. Diana, dunque, farà da ambasciatrice per il territorio regionale.

“Ewa non è solo un progetto, è un ideale. Lei è ogni ragazza e ogni donna che ama il suo sport, che vuole sentirsi al sicuro negli spogliatoi del suo club, che vuole sentirsi rispettata come un'umana e riconosciuta come atleta, che vuole sentirsi supportata dalla squadra di professionisti sportivi che lavorano per lei e con lei”, ha spiegato D’Angelo, aggiungendo: “Lei è l'atleta femminile che lotta ogni singolo giorno per superare i record, vincere le partite, divertirsi”.

Il progetto Ewa, pertanto, nasce per sviluppare una comunità di atleti, professionisti, dirigenti sportivi e responsabili politici in Europa che contrastino attivamente la violenza, gli abusi, le molestie e la discriminazione nei confronti delle atlete femminili in ambienti sportivi, fornendo loro conoscenze, istruzione e strumenti pratici specificamente previsti dall’iniziativa. Ed è proprio l'Endas ad aver voluto promuovere in Italia il progetto Ewa.

L'Endas ha aperto un help desk telefonico per offrire supporto a tutte le sportive che abbiano necessità di informarsi e che hanno subito molestie, discriminazioni o violenze nel mondo dello sport, fornendo contatti diretti di organizzazioni locali che si occupano di tutelare i diritti delle donne, fornire assistenza legale e altre risorse relative preziose. Per avere un aiuto, un consiglio o semplicemente un confronto sono stati predisposti i seguenti numeri: 324/5546124 – 328/7546320 – 345/6317709. L’help desk telefonico Ewa è attivo lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17:30 alle ore 20:30.