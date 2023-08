Di Pasquale e D'Orazio vincono il torneo di bocce “1° Memorial Francesco Fantacuzzi & Manlio Creati”

Si è concluso il torneo di bocce “1° Memorial Francesco Fantacuzzi & Manlio Creati”, che si è svolto nella sede del centro sociale ricreativo culturale “Sant’Agata” di Cepagatti. Al torneo hanno partecipato 16 squadre maschili e 8 squadre femminili, provenienti da Cepagatti e dintorni.

La cerimonia finale si è tenuta nella serata di domenica 13 agosto. La vittoria è andata, per la squadra maschile, a Giuseppe Di Pasquale e Luciano D’Orazio, mentre per la squadra femminile si sono imposte Evelina Di Domizio e Manuela Fantacuzzi: entrambe le coppie hanno ricevuto come premio un prosciutto.

Secondi classificati sono risultati, per la squadra maschile, Giuseppe Berardinucci e Graziano Marcheguiano, premiati con una lonza, mentre per la squadra femminile Gilda De Federio e Gina Di Giovanni hanno ricevuto un formaggio. Presente alla premiazione anche il sindaco di Cepagatti, Gino Cantò.

A tutti i partecipanti, inoltre, è stato assegnato un attestato dal presidente Luigi Giampaolo, che ha poi espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione. La serata si è conclusa con una cena a base di sagne e fagioli, arrosticini, salsicce, dolci e tanto altro. L'associazione Sant'Agata ringrazia tutti i partecipanti e si augura di poter organizzare l'anno prossimo "un torneo ancora più ricco di emozioni".